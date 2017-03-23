Трагическая история любви Вороненкова и Максаковой

В марте 2015-го они сыграли свадьбу, а спустя два года оперная дива стала вдовой. Трагедия разыгралась в центре Киева.

Страстный служебный роман оперной дивы Марии Максаковой-Игенбергс с депутатом Денисом Вороненковым стал главной новостью весны 2015-го. Они расписалась в Кутузовском загсе 27 марта того же года. Пресса трубила, что, мол, впервые в истории российского парламента узами брака себя связали представители разных фракций: Максакова состояла в "Единой России", а Вороненков был членом КПРФ.

Тогда артистка призналась, что уже и не ожидала выйти замуж в 37 лет. Для свадебной церемонии Максакова выбрала роскошное белое платье, дополнив его шикарной песцовой накидкой. Молодой же облачился в стильный классический костюм. На бракосочетании присутствовали только самые близкие люди, а на торжественном банкете пел сам Сергей Нарышкин (тогда – спикер Госдумы).

В конце апреля того же года с Максаковой случилось несчастье – произошел выкидыш. По признанию артистки, это произошло из-за переживаний за мужа, которого обвиняли в мошенничестве. Следственный комитет России накануне вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого бывшего члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции от КПРФ Дениса Вороненкова. Ему заочно инкриминировалась организация особо крупного мошенничества – рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью пять миллионов долларов.

Буквально через год, в апреле 2016-го, у Марии и Дениса родился сын Иван. А в декабре пара покинула Россию – Денис Вороненков получил гражданство Украины. Хотя совсем недавно в рекламных роликах, в ходе избирательной компании в Госдуму, он клеймил врагов Родины и призывал всех на последний священный бой...

В начале весны этого года стало известно, что опальная оперная певица беременна. В близком окружении исполнительницы рассказали журналистам: "Мария очень волнуется за предстоящие роды. C российскими врачами связываться не планирует, хотя к ней у следствия претензий нет. Скорее всего, рожать она будет не в Киеве, где сейчас находится, а в Германии – она ведь имеет еще немецкое гражданство".

Сегодня днем Денис Вороненков был цинично застрелен киллером в центре Киева, куда уехал за счастьем...