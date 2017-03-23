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Что достанется Максаковой после убийства Вороненкова

Денис Вороненков и Мария Максакова. Фото: GLOBAL LOOK press\Komsomolskaya Pravda
Громкое убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова вызвало большой резонанс. Политик был застрелен в центре Киева. Юристы рассуждают, удастся ли певице Марии Максаковой получить имущество супруга.

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По данным открытых источников, в собственности Дениса Вороненкова в 2015 году находились три и 1/6 квартиры общей площадью 719,28 кв. м, а также два гаража и один автомобиль – вполне достойное наследство.

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Денис Николаевич Вороненков экс-депутат Госдумы

Всего же семья Вороненкова, по слухам, владеет несколькими элитными квартирами общей площадью 900 кв. м. Правда, самая дорогая недвижимость – две элитные квартиры – принадлежат сыну Дениса от первого брака, Николаю. Претендовать на них Мария, естественно, не может.

"Насколько можно судить по информации из открытых источников, все имущество Вороненкова приобретено им до брака. Соответственно, ни о каком выделе супружеской доли Максаковой речи идти не может. То есть наследники первой очереди – жена, дети и родители – будут наследовать имущество в равных долях, – рассказала корреспонденту Dni.Ru адвокат Марина Мастинская. – Судя по всему, у умершего двое детей от первого брака, один общий ребенок с Максаковой, про родителей нет информации. То есть она получит не более 1/4 при стольких детях, а если живы родители умершего, то доля будет еще меньше. Если бы  имущество было приобретено в период брака, то оно бы признавалось общим имуществом супругов и сначала выделилась бы доля жены – 1/2, а оставшаяся половина делилась бы между остальными наследниками первой очереди".

Как говорят, буквально перед отъездом на Украину Вороненков подарил жене апартаменты на 34-м этаже башни "Москва" в деловом центре "Москва-Сити". А вот останутся ли они в собственности артистки – большой вопрос. Как известно, экс-депутат обвиняется в рейдерском захвате здания в центре Москвы. По версии следствия, он подыскал покупателя для особняка общей площадью 1500 кв. м и получил за это авансовое вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

"В случае, если лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, предпринимает действия, направленные на отчуждение его имущества с целью сокрытия последнего (в таком случае невозможно погасить имеющиеся долги путем продажи принадлежащего должнику имущества), то такие сделки могут быть признаны судом недействительными, как совершенные со злоупотреблением правом", – рассуждает адвокат Мастинская.

"Если суд все-таки признает сделку недействительной, имущество будет реализовано с публичных торгов, а вырученные средства обращены в счет погашения причиненного ущерба", – комментирует юрист.

А вот член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, юрист Александр Хаминский уверен, что проблем с получением наследства у Максаковой возникнуть не должно. Тем более, что уголовное дело в отношении экс-депутата может быть прекращено. "Следственный комитет высказался, что после получения официальной информации о смерти Вороненкова будет решен вопрос о прекращении уголовного дела, если у его родственников или законных представителей не будет возражений, – высказался адвокат. – Казалось бы, странная фраза, но надо понимать, что смерть не является реабилитирующим основанием для прекращения уголовного дела. Очень часто родственники настаивают на расследовании до конца, чтобы реабилитировать человека в части тех обвинений, которые ему предъявляют. Если уголовное дело будет закрыто в связи со смертью обвиняемого, я пока не вижу механизмов, которые позволили бы предъявить требования к его наследникам".

Хаминский полагает, что расследованием громкого убийства займется и полиция Украины, и СКР. "В любом случае будет проведена доследственная проверка полицией Киева и, очевидно, возбуждено уголовное дело – все-таки речь идет об убийстве. И я более чем уверен, что Следственный комитет России также возбудит дело по ст. 105 Уголовного кодекса России "Убийство", – заключил он.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен днем 23 марта в центре Киева. Убийца и охранник экс-депутата получили ранения и были доставлены в больницу. Позже киллер скончался.

Автор: Любовь Порываева23 марта 2017, 22:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Денис Вороненков

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