Странные действия с Самойловой обрадовали Кобзона

Странные действия украинских властей по отношению к представительнице России на "Евровидении" Юлии Самойловой обрадовали Иосифа Кобзона. Легендарный исполнитель заявил, что нашей стране и вовсе не следовало бы участвовать в этом музыкальном конкурсе.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил накануне, 20 марта, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд Юлии Самойловой в страну. До этого глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие россиянки в "Евровидении", поскольку она посещала Крым в 2015 году без разрешения, на необходимости которого настаивал Киев. При этом исполнительный супервизор конкурса Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации. Самое интересное, что еще пару дней назад Украина утверждала, что позволит Юлии Самойловой приехать в Киев.

Между тем столь странные, по мнению многих пользователей Сети, действия в отношении россиянки обрадовали Иосифа Кобзона. "Я очень рад, потому что я все время говорил: незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они искусственно создали, как говорят в футболе, "положение вне игры", – поделился своими эмоциями Кобзон.

По мнению легендарного певца, России следовало с самого начала отказаться от участия в конкурсе. "Не позориться и не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам", – хлестко заявил Кобзон, а затем припомнил, как в 1980 году американские спортсмены не приехали в Москву на Олимпиаду, тем самым "показав характер".

"А мы все пытаемся защитить какие-то несчастные 30 тысяч долларов, которые внесли в "Евровидение". Плевать на них. Мы теряли гораздо больше. Только честь и совесть не теряем", – цитируют Иосифа Кобзона "РИА Новости".

К слову, певец прокомментировал заявление известного британского исполнителя Робби Уильямса, который на шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" предложил представить Россию на "Евровидении" вместо Юлии Самойловой. "Глупость какая-то, у нас своих исполнителей пруд пруди. Молодых и талантливых и из "Голоса", и из любого другого проекта. Поэтому ни к чему нам еще британские защитники нашей культуры", – заявил Кобзон.