Судьба Самойловой оказалась в руках Порошенко

Украинский политолог Кость Бондаренко заявил, что президент страны Петр Порошенко может дать российской певице Юлии Самойловой право на разовое разрешение на въезд для участия на "Евровидении", от которого ее отстранила Служба безопасности Украины (СБУ). Это возможно, если деятели мировой культуры составят коллективное письмо в ее поддержку.

Окончательное решение относительно нашей соотечественницы будет приниматься в ближайшие дни. Политолог пояснил, что для этого СБУ должно провести еще ряд консультаций.

Свое мнение должны высказать украинские депутаты и представители других структур. С их учетом свои рекомендации должен высказать Совет по национальной безопасности и обороне страны.

По словам Бондаренко, судьбу Самойловой на "Евровидении" может решить глава государства. "Президент Украины может дать разовое разрешение на въезд в страну. Предположим, если будет некое коллективное письмо от деятелей мировой культуры в поддержку российского участника, которое сможет подтолкнуть Порошенко к принятию подобного решения", – цитирует политолога "Московский комсомолец".

Однако он полагает, что в сложившейся ситуации решение о недопуске российской певицы до международного конкурса будет принято. Как аргумент он привел факт "незаконного посещения Крыма" Юлией Самойловой.

Прокомментировал решение СБУ композитор и певец Юрий Лоза. "Да слава богу, что не пустят! С моей точки зрения, это хорошо, потому что мне, как композитору, не хочется, чтобы в очередной раз нам заявляли, что мы ничего не можем делать сами", – цитирует Лозу РИА Новости.

Он отметил, что нужно брать пример с французов, которые упорно пропагандируют свою культуру и поют песни на своем языке. Не занимая высоких мест на "Евровидении", они при этом остаются популярными в других странах Европы.

Музыкант подчеркнул, что "Евровидение" задумывалось, как конкурс, благодаря которому европейские страны могли ознакомиться с культурой своих соседей. А сейчас, по его словам, он только разъединяет, поскольку стал политизированным.