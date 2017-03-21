Судьба Самойловой оказалась в руках Порошенко
Окончательное решение относительно нашей соотечественницы будет приниматься в ближайшие дни. Политолог пояснил, что для этого СБУ должно провести еще ряд консультаций.
Свое мнение должны высказать украинские депутаты и представители других структур. С их учетом свои рекомендации должен высказать Совет по национальной безопасности и обороне страны.
По словам Бондаренко, судьбу Самойловой на "Евровидении" может решить глава государства. "Президент Украины может дать разовое разрешение на въезд в страну. Предположим, если будет некое коллективное письмо от деятелей мировой культуры в поддержку российского участника, которое сможет подтолкнуть Порошенко к принятию подобного решения", – цитирует политолога "Московский комсомолец".
Однако он полагает, что в сложившейся ситуации решение о недопуске российской певицы до международного конкурса будет принято. Как аргумент он привел факт "незаконного посещения Крыма" Юлией Самойловой.
Прокомментировал решение СБУ композитор и певец Юрий Лоза. "Да слава богу, что не пустят! С моей точки зрения, это хорошо, потому что мне, как композитору, не хочется, чтобы в очередной раз нам заявляли, что мы ничего не можем делать сами", – цитирует Лозу РИА Новости.
Он отметил, что нужно брать пример с французов, которые упорно пропагандируют свою культуру и поют песни на своем языке. Не занимая высоких мест на "Евровидении", они при этом остаются популярными в других странах Европы.
Музыкант подчеркнул, что "Евровидение" задумывалось, как конкурс, благодаря которому европейские страны могли ознакомиться с культурой своих соседей. А сейчас, по его словам, он только разъединяет, поскольку стал политизированным.
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