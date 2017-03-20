Украина запрещает Самойловой поездку на "Евровидение"
"Документ о запрете въезда подготовлен", – сообщил глава украинского ведомства Василий Грицак. По его словам, российская артистка "незаконно посещала Крым".
Ранее стало известно, что Самойлова будет представлять Россию на конкурсе с песней Flame is Burning. Певица передвигается на специальной коляске и имеет первую группу инвалидности.
Грицак утверждает, что российские власти, отправляя Юлию на "Евровидение", решили проверить реакцию украинской стороны и заверил, что она обязательно последует. "Мы хотели бы также услышать выводы по этому вопросу организаторов Евровидения, министерства культуры, других соответствующих ведомств", – цитирует его "Интерфакс".
До этого оперная певица Мария Максакова, сбежавшая на Украину вслед за супругом Денисом Вороненковым, заявила, что у нее больше шансов на победу в "Евровидении". О выборе Первого канала артистка высказалась негативно. Она утверждает, что некогда участвовала в жюри музыкальных конкурсов и всегда ратовала за то, чтобы никто не давил на жалость. Максакова выразила мысль, что любой человек вне зависимости от физического состояния должен петь, если он этого хочет и у него есть талант. "Но в контексте конкурса, где участники должны быть все-таки на равных, возникают определенные этические вопросы к такому выбору", – заключила Максакова.
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