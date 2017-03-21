В Сети опубликован последний разговор пилотов Ту-154

На видеохостинге RuTube была опубликована аудиозапись, предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты.

Достоверность записи пока официально не подтверждена. Однако ее содержание полностью совпадает с расшифровкой последнего разговора пилотов, опубликованной ранее, передает Life.ru. Различимы голоса летчиков, а также громкие сигналы датчиков, предупреждающие об опасности. Если аудиозапись подлинная, то она позволит составить представление о происходящем на борту Ту-154 перед падением в Черное море.

Напомним, что крушение Ту-154 Минобороны произошло 25 декабря 2016 года недалеко от Сочи. Самолет рухнул в Черное море. Погибли все находившиеся на борту 92 человека, в том числе журналисты федеральных каналов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, руководитель и артисты ансамбля имени Александрова. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить российских солдат с праздниками.

Расследование причин авиакатастрофы длится уже несколько месяцев, но специалисты так и не пришли к единому мнению. Вместе с тем в СМИ появляются новые версии трагедии. К примеру, одна из последних: лайнер вовсе не падал, а целенаправленно пытался сесть на воду.