В Сети опубликован последний разговор пилотов Ту-154
Достоверность записи пока официально не подтверждена. Однако ее содержание полностью совпадает с расшифровкой последнего разговора пилотов, опубликованной ранее, передает Life.ru. Различимы голоса летчиков, а также громкие сигналы датчиков, предупреждающие об опасности. Если аудиозапись подлинная, то она позволит составить представление о происходящем на борту Ту-154 перед падением в Черное море.
Напомним, что крушение Ту-154 Минобороны произошло 25 декабря 2016 года недалеко от Сочи. Самолет рухнул в Черное море. Погибли все находившиеся на борту 92 человека, в том числе журналисты федеральных каналов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, руководитель и артисты ансамбля имени Александрова. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить российских солдат с праздниками.
Расследование причин авиакатастрофы длится уже несколько месяцев, но специалисты так и не пришли к единому мнению. Вместе с тем в СМИ появляются новые версии трагедии. К примеру, одна из последних: лайнер вовсе не падал, а целенаправленно пытался сесть на воду.
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