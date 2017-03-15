СК отреагировал на "странную" версию крушения Ту-154

Следственный комитет прокомментировал информацию "Коммерсанта" о причинах крушения Ту-154 над Черным морем. В СК отметили, что опубликованные в СМИ гипотезы о возможных действиях экипажа или вероятных характеристиках полета Ту-154 не подкреплены фактами и являются лишь личными суждениями авторов.
Следствие продолжает расследование авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем. Причины трагедии устанавливаются, передает "Газета.Ru".
Ранее СМИ распространили довольно странную версию авиакатастрофы. По словам некоторых специалистов, пилот Ту-154 Роман Волков перевел самолет в режим контролируемой посадки на воду. Что побудило командира экипажа так поступить, не объяснялось.
Напомним, крушение Ту-154 Минобороны произошло 25 декабря 2016 года недалеко от Сочи. Самолет рухнул в Черное море. Погибли все находившиеся на борту 92 человека, в том числе журналисты федеральных каналов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, руководитель и артисты ансамбля имени Александрова.
Победитель "Евровидения" оценил кандидатуру певицы
Visa разрешила банкам взимать комиссию
Накануне юбилея поп-король сделал заявление
В личной жизни бывшего мужа Феофилактовой произошла драма