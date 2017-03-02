Янукович передумал разводиться

Экс-президент Украины не разводился со своей женой Людмилой после 45 лет брака. В пресс-служба бывшего главы государства заявили, что немецкая газета распространила про Януковича свои домыслы.

Сообщение издания Spiegel о разводе экс-лидера Украины и сожительстве его с сестрой своей бывшей кухарки Любовью Полежай опровергнуто. Пресс-служба Януковича, возмущенного "бурной фантазией" немцев, написала главному редактору газеты открытое письмо.

В нем указывается на грубые фактические ошибки в статье по итогам интервью политика изданию. "В интервью шла речь о том, что "…перед группой наемников была поставлена задача в ночь с 21 на 22 число убить президента Украины и его гражданскую жену…", но иных слов о семейном положении Виктора Януковича в интервью сказано не было", – цитирует РИА Новости письмо пресс-службы бывшего президента Украины.

Кроме того, Янукович заявил, что Spiegel переврал его слова о причастных к разгону Майдана. Он заявляет, что не возлагал ответственности за разгон митингующих на украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и главу администрации президента Сергея Левочкина. Пресс-служба бывшего украинского лидера требует, чтобы редакция Spiegel опровергла неправдивую информацию.

Напомним, со своей якобы новой пассией, 40-летней Любовью Полежай, Виктор Янукович, как утверждали журналисты, познакомился еще в 2002 году. Тогда 28-летняя Любовь работала официанткой. Янукович, занимавший тогда пост губернатора Донецкой области, положил глаз на молодую женщину. При этом стоит отметить, что Полежай в то время состояла в официальном браке.