Виктор Янукович объявил о разводе

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал, как сложилась его личная жизнь после побега из Киева. Выяснилось, что он расстался с женой Людмилой, с которой прожил 45 лет.

Причины развода бывший глава Украины не уточнил, зато рассказал о новой пассии. Виктор Янукович живет с сестрой своей бывшей кухарки – они вместе сбежали из страны после Майдана, сообщает "Газета.ru".

Финансовую помощь экс-президенту оказывает старший сын, бизнесмен Александр Янукович. Как писали Dni.Ru, младший брат предпринимателя Виктор погиб 20 марта 2015 года – он провалился под лед на озере Байкал во время рыбалки.

Рассказал бывший украинский лидер и о своем хобби, передает Spiegel. "Иногда я арендую теннисный корт, но мне не хватает соперников. Вы играете в теннис?" – поинтересовался он у журналиста, отметив, что о событиях на Украине узнал во время игры наутро после организации Майдана.

Янукович подчеркнул, что после побега лишь несколько раз встречался с президентом России. Личные проблемы гораздо менее важны, чем дела государственной важности, заверил он.

Ранее экс-президент заявил, что испытывает в России "много неудобств". Политик не исключил, что даже здесь его поджидают провокации, сообщает RT. "Я живу в Ростове, арендую небольшой дом. Общаюсь с близкими и, конечно, соратниками, которые тоже находятся в тяжелом положении и мечтают сделать что-то доброе для украинского народа", – отметил он.





С будущей супругой Людмилой Виктор Янукович познакомился в 1969 году на Енакиевском металлургическом заводе. В 2004 году во время "оранжевой революции" она заявила, что в ходе акции сторонников оппозиционного кандидата Виктора Ющенко на майдане Незалежности людям раздавали апельсины, наколотые наркотиками. Сейчас бывшая жена Януковича занимается благотворительной деятельностью.