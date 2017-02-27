Ради кого Янукович бросил жену после 45 лет брака

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что расстался с супругой после 45 лет совместной жизни. Между тем в Сети появились фотографии новой пассии бывшего главы украинского государства.

В интервью немецкому изданию Spiegel Янукович заявил, что уже не живет со своей официальной женой Людмилой, с которой состоит в браке с 1971 года.



Вместе с тем стало известно имя новой пассии экс-президента Украины. Ей оказалась 40-летняя Любовь Полежай. Как сообщается, она родом из города Енакиево – малой родины самого Януковича. С экс-главой украинского государства Полежай якобы познакомилась еще в 2002 году, когда ее сестра работала личным поваром Януковича.





По некоторым сведениям, Любовь вместе со своей дочерью Марией проживали в загородной резиденции Януковича Межигорье, располагающейся недалеко от Киева. Впервые об этом заговорили украинские журналисты, которые сопоставили предметы интерьера на фотографиях, размещенных Полежай в социальных сетях, с убранством резиденции бывшего украинского президента.





В феврале 2014 года, как известно, в результате масштабных акций протеста в Киеве Виктор Янукович покинул резиденцию. Вместе с ним в Россию сбежала и Полежай. Сейчас, по некоторым сведениям, пара проживает в Ростове-на-Дону. При этом сообщается, что любовница Януковича владеет элитным салоном красоты.

С будущей супругой Людмилой Виктор Янукович познакомился в 1969 году на Енакиевском металлургическом заводе. В 2004 году во время "оранжевой революции" она заявила, что в ходе акции сторонников оппозиционного кандидата Виктора Ющенко на майдане Незалежности людям раздавали апельсины, наколотые наркотиками. По некоторым данным, сейчас бывшая жена Януковича живет в Крыму, где занимается благотворительной деятельностью.





Ранее журналисты выяснили, что живет Людмила Янукович в роскошном трехэтажном доме. Кроме того, она якобы владеет магазинами, торгующими элитными продуктами, которые, по слухам, довольно популярны у местных жителей.

