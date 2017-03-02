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Общество

Как живет Сердюков после расставания с Васильевой

Анатолий Сердюков. Фото: GLOBAL LOOK press
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков получил должность в совете директоров одной из дочерних компаний "Ростеха". Это уже не первое назначение оскандалившегося министра после его увольнения с поста главы военного ведомства. Dni.Ru решили проследить, как сложился жизненный путь Сердюкова после тех событий.
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Новым рабочим местом экс-министра стал совет директоров входящего в корпорацию "Ростех" предприятия "Центрмашпроект". По некоторым сведениям, назначение туда Сердюков получил еще в начале прошлого месяца. При этом на самом предприятии эту информацию подтвердили, уточнив также, что бывший глава российского военного ведомства уже приступил к исполнению своих обязанностей.

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Очередная должность скандального чиновника вызвала бурю негодования пользователей Сети, большинство из которых крайне отрицательно отнеслись к его новому назначению. Впрочем, экс-министру обороны привыкать к такому вниманию к своей персоне явно не приходится, поскольку скандальный шлейф тянется за ним еще с осени 2012 года, когда чиновник в результате громкого скандала вынужден был оставить пост главы военного ведомства. А началось все с его увлечения Евгенией Васильевой – миловидной блондинкой, сыгравшей в итоге самую непосредственную роль в судьбе высокопоставленного чиновника.

Точной информации о том, где, как и при каких обстоятельствах они познакомились до сих пор нет. Кто-то утверждает, что первая их встреча состоялась на Юридическом факультете Санкт-Петербургского университета еще в середине "нулевых". Эффектная студентка Васильева, получавшая там первое образование, якобы сразу приглянулась Сердюкову, к тому моменту делавшему успешную карьеру в налоговой. Впрочем, сам экс-министр обороны на одном из допросов заявлял, что первый раз увидел Васильеву в 2009 году на одном из совещаний в военном ведомстве.


Думается однако, что наиболее вероятной является именно первая версия. Дело в том, что Сердюков получил свое назначение на пост министра обороны в 2007 году. Тогда же резко вверх пошла карьера Васильевой. Она перебралась в Москву, где, по некоторым данным, стала советницей первого заместителя мэра Москвы и руководителя Комплекса градостроительной политики столицы Владимира Ресина. Именно тогда ушлая карьеристка почувствовало вкус к красивой жизни. При этом знающие ее люди утверждали, что Васильева мастерски умела манипулировать мужчинами в своих собственных корыстных целях.

По всей видимости, не избежал чар соблазнительницы и Сердюков, который, по словам бывшего пресс-секретаря Минобороны, полковника Виктора Баранца, был слишком неравнодушен к женскому полу. Как вспоминал экс-представитель российского оборонного ведомства, Сердюков на посту министра собрал вокруг себя настоящий гарем и всегда очень трепетно относился к своим ставленницам, назначенным им на многие ответственные посты. Как отмечал Баранец, связано это было с патологическим недоверием чиновника к мужчинам и верой в то, что женщины его никогда не предадут.

Евгения Васильева. Фото: GLOBAL LOOK press

О любовных романах в военном ведомстве ходило множество слухов. И это при том, что тогдашний глава Минобороны состоял в официальном браке с Юлией Зубковой – дочерью Виктора Зубкова, занимавшего в 2007-2008 годах пост председателя правительства России. Тем не менее семейные узы с дочерью второго лица в государстве не мешали любвеобильному министру заводить все новые романы и периодически менять своих фавориток. Одной из них и стала Васильева, которую Сердюков пригласил в Минобороны в 2010 году.

Евгения Васильева Фото: Анна Павич/Дни.Ру

Начиная с этого времени и вплоть до конца 2012 года, она стала главной его женщиной как на работе, так и в личной жизни. Отношения с женой у Сердюкова, по слухам, становились все хуже, зато все больше времени он проводил с Васильевой, которая поселилась с ним по соседству в роскошных 13-комнатных апартаментах в центре столицы. Позже она говорила, что даже не думала о том, чтобы влюбиться в министра обороны. "Судьба так распорядилась. Я искренне считала, что мы живем не в средневековье и что человек свободен в своем выборе. Меня никто не предавал", – заявляла она. Поговаривали, что Васильева в итоге забеременела от него, однако по стечению обстоятельств потеряла ребенка уже после того, как суд поместил ее под домашний арест.


Длившаяся более двух лет "дольче вита" была прервана в конце октября 2012 года, когда оперативники постучали в дверь квартиры Васильевой в Молочном переулке. Каково же было удивление правоохранителей, когда они обнаружили вместе с миловидной блондинкой самого министра обороны. Васильеву вскоре судили по делу о мошенничестве и приговорили к пяти годам заключения. Впрочем, в колонии она провела всего лишь месяц, после чего вышла на свободу. Сердюков же перед судом так и не предстал: в 2013 году тогда уже бывший министр был освобожден по амнистии в честь 20-летия российской конституции.

Евгения Васильева. Фото: twitter.com/EVAHOMEALONE

После этого с госорганами блондинка завязала, сосредоточившись на искусстве и собственном ювелирном бизнесе. Сердюков же спустя год после скандала получает должность гендиректора Федерального исследовательского центра машиностроения. Событие вызвало широкий резонанс. Так, некоторые депутаты Госдумы назвали произошедшее "вызовом всему российскому обществу".

Следующим местом работы бывшего главы военного ведомства стала госкорпорация "Ростех". В октябре 2015 года скандальному экс-министру было поручено курировать авиационные активы компании. По некоторым сведениям, под руководство Сердюкова попали структуры с годовой выручкой более 350 миллиардов рублей. Как сообщалось, доверить столь крупные и стратегически важные активы оскандалившемуся чиновнику было решено исходя из его профессиональных качеств.


Уже в следующем, 2016, году опальный министр получает еще одну должность. На этот раз он был избран в совет директоров компании "Роствертол", входящей в холдинг "Вертолеты России". По сути говоря, Сердюкову в очередной раз было доверено курировать стратегически важные активы: именно  "Роствертол" занимается производством таких моделей вертолетов, как Ми-26, Ми-35М, а также одного из главных ударных вертолетов в современной российской армии – Ми-28Н "Ночной охотник".

Впрочем, поток новых должностей для "крепкого хозяйственника" Сердюкова и не думал останавливаться. В августе прошлого года СМИ сообщили, что скандальный экс-министр отныне будет заведовать комитетом по кадрам и вознаграждениям в "Ростехе". Однако чуть позже выяснилось, что одной должности в корпорации для бывшего министра оказалось недостаточно, и помимо комитета по кадрам и вознаграждениям Сердюков возглавил комитет по стратегии "Ростеха".

При этом на фоне карьерных "путешествий" с одной должности на другую у экс-главы оборонного ведомства возникли проблемы с младшей дочерью Натальей. В ноябре прошло года пришли сообщения о том, что девочка убежала из дома и не вернулась. Тем не менее спустя некоторое время беглянка была найдена полицейскими. О мотивах ее поступка тогда ничего не сообщили.

Примечательно, что в то же время Сердюков почему-то решил отказаться от жилья, которое расположено по соседству с квартирой Васильевой. Некоторые эксперты предположили, что такой шаг экс-чиновника объясняется его желанием уйти от уплаты налогов. Как сообщали СМИ, бывший глава оборонного ведомства решил подарить все свои квартиры в элитном особняке в центре Москвы родной сестре – Галине Пузиковой.

Таким образом, спустя почти пять лет после резонансного скандала Сердюков занимает ряд ответственных должностей и курирует целые отрасли оборонной промышленности. Тем не менее бывший министр явно старается быть незаметным для публики, ведя довольно тихую жизнь и стараясь не давать лишних поводов для своего упоминания в СМИ.

Автор: Иван Поляков2 марта 2017, 17:13

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