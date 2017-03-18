В Москве проходит грандиозный фестиваль "Весна"

В Москве на Воробьевых горах открылся фестиваль "Весна". Мероприятие посвящено третьей годовщине воссоединения Крымского полуострова с Россией.

Фестиваль стартовал с традиционной гонки ГТО. Бегунам предстоит преодолеть маршрут протяженностью пять километров по пересеченной местности, оборудованный 22 препятствиями. Каждое из них – это рубежная точка, связанная с историей и достопримечательностью Крымского полуострова. Победителем станет тот, кто быстрее всех преодолеет маршрут.

Кроме того, начали свою работу всевозможные творческие мастер-классы, в которых может принять участие любой желающий. Позже мероприятие продолжится грандиозным праздничным концертом, который начнется в 17:00. В нем примут участие звезды российской эстрады. Среди них "Любэ", группа "Фабрика", певица Валерия и многие другие.

Фестиваль "Весна" инициирован представителями студенческих организаций Москвы при активной поддержке правительства столицы. Вход свободный.

Праздничные мероприятия в честь воссоединения с Крымом проходят сегодня по всей России. Первым годовщину исторического события начал праздновать Дальний Восток.

Этот день стал одним из самых счастливых в жизни многих граждан России. Так, по словам члена комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Саблина, Крым всегда был и будет частью России. "Это неотъемлемая часть самосознания нашего народа, связанная с именами Екатерины Великой, Пушкина, Нахимова, Толстого", – сказал парламентарий.