Москва празднует воссоединение с Крымом

Российская столица широко отмечает третью годовщину воссоединения Крыма с Россией. Центром торжеств стали Воробьевы горы, где проходит грандиозный молодежный фестиваль "Весна".

Масштабное мероприятие привлекло огромное количество москвичей и гостей столицы. Оно стартовало с традиционной гонки ГТО, в которой могли принять участие все желающие.

Бегуны преодолели маршрут протяженностью пять километров по пересеченной местности Воробьевых гор. На пути участников гонки ждали 22 препятствия. Каждое из них было своеобразной рубежной точкой, которая связана с какими-либо историческими фактами или достопримечательностями Крымского полуострова. Победителями забега стали те, кто быстрее всех преодолел нелегкий маршрут.

Кроме того, в рамках фестиваля проходят всевозможные творческие мастер-классы на любой вкус. Их участником может стать любой желающий.

Кульминацией мероприятия стал начавшийся в 17:00 митинг-концерт, в котором принимают участие звезды российской эстрады. Среди них группы "Любэ", группа "Фабрика", "Градусы", певица Валерия, исполнитель Денис Майданов и многие другие звезды отечественного музыкального небосклона.

Стоит отметить, что активное участие в проходящих в столице торжествах принимают представители многих общественных организаций. Так, по мнению исполнительного директора Национальной родительской ассоциации Ларисы Санатовской, годовщина воссоединения Крыма с Россией – это праздник народной воли и воплощение общероссийского духа. "Для меня имеют огромное значение события марта 2014 года, и я всей душой радуюсь за воссоединение России и Крыма. Поэтому, конечно, я, моя семья, друзья и коллеги сегодня вместе присутствуем на фестивале "Весна", – сказала общественник в комментарии для Dni.Ru.





По словам Санатовской, люди в Крыму достойны хорошей и качественной жизни, и надежду на это дало историческое воссоединение полуострова с Россией. "У меня живут много друзей в Крыму и все мы вместе любим нашу страну – Россию, все мы верим в ее процветание", – подчеркнула она. При этом она отметила, что большинство крымчан за последние три года смогли почувствовать плюсы от пребывания в составе России. "В то же время все понимают, что невозможно сиюминутно решить многие насущные проблемы, которые ранее накапливались годами. Но крымчане терпеливы, они понимают сложности и принимают их. Они готовы сообща делать одно большое общее для всей страны дело", – резюмировала общественник.

В сегодняшних мероприятиях на Воробьевых горах принимают непосредственное участие и многие студенческие организации. К слову говоря, именно они при поддержке правительства столицы стали инициаторами проведения масштабного фестиваля "Весна". "Очень приятно осознавать, что в этот знаменательный день, когда крымский народ самоопределился и Россия воссоединилась, молодежные студенческие организации принимают самое активное участие в праздновании", – сказал корреспонденту Dni.Ru командир штаба студенческих отрядов Московского энергетического института Никита Ремнев.

Он отметил, что его учебное заведение вместе с другими московскими ВУЗами принимает участие в шествии от университетской площади до Воробьевых гор. "В нем участвуют многие молодежные организации столицы". – сказал Ремнев.

По его словам, молодежь очень трепетно относится к нынешнему празднику, подчеркивая, что историческое воссоединение Крыма с Россией является серьезным и поучительным прецедентом для всей России, в том числе для молодого поколения. "Очень приятно видеть патриотическую позицию молодежи, ведь именно от нее зависит будущее нашей страны", – отметил командир штаба студотрядов МЭИ.





В свою очередь, член комитета Госдумы по аграрным вопросам Виктор Карамышев подчеркнул, что "Крымская весна" – это символ объединения нашего народа, его возвращения к историческим и духовным корням. "Лично для меня это знаковое историческое событие, значение которого не могут оттенить даже последовавшие за этим санкции и экономическое давление на нашу страну", – сказал парламентарий.

Торжественные мероприятия в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией проходят сегодня по всей стране от Камчатки до Калининграда.