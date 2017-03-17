Гольфист шлепнул крокодила на поле
Аллигатор вылез на поле во время турнира серии PGA Arnold Palmer Invitational во Флориде. Спортсмен спокойно подошел к нему и подтолкнул рептилию в водоем.
От неожиданности земноводное мгновенно нырнуло в воду и больше погреться на солнышке на это место не возвращалось. Необычное видео появилось в Twitter. "Ему повезло, что он все еще имеет свою левую руку", – прокомментировал поступок гольфиста один из пользователей.
Don't try this at home.— PGA TOUR (@PGATOUR) 16 марта 2017 г.
���� pic.twitter.com/BUumzwPH21
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