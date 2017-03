Гольфист шлепнул крокодила на поле

Аллигатор вылез на поле во время турнира серии PGA Arnold Palmer Invitational во Флориде. Спортсмен спокойно подошел к нему и подтолкнул рептилию в водоем.

От неожиданности земноводное мгновенно нырнуло в воду и больше погреться на солнышке на это место не возвращалось. Необычное видео появилось в Twitter. "Ему повезло, что он все еще имеет свою левую руку", – прокомментировал поступок гольфиста один из пользователей.

Don't try this at home.



pic.twitter.com/BUumzwPH21