Гольфист шлепнул крокодила на поле

Американский гольфист Коди Гриббл прогнал крокодила с поля во время турнира. Он спихнул опасного хищника в водоем.

Аллигатор вылез на поле во время турнира серии PGA Arnold Palmer Invitational во Флориде. Спортсмен спокойно подошел к нему и подтолкнул рептилию в водоем.

От неожиданности земноводное мгновенно нырнуло в воду и больше погреться на солнышке на это место не возвращалось. Необычное видео появилось в Twitter. "Ему повезло, что он все еще имеет свою левую руку", – прокомментировал поступок гольфиста один из пользователей.