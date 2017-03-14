Чем обернется Киеву провокация с Самойловой на "Евровидении"

Репутация Украины сильно пострадает, если власти страны не пустят на конкурс "Евровидение-2017" российскую исполнительницу Юлию Самойлову. Если такое произойдет, то Киев подыграет исключительно своим недоброжелателям.

В том случае, если участницу "Евровидения-2017" от России Юлию Самойлову не пустят на Украину, это обернется для Киева неслыханным скандалом, так считает обозреватель Deutsche Welle Андреас Бреннер. Журналист отметил, что сейчас у Украины и так небезупречная репутация в мире, а подобный шаг киевских властей может еще больше ее подмочить.

В последние годы на "Евровидении" не слишком тепло встречали представителей России из-за напряженных отношений России с Европой. Исключением стало только выступление Сергея Лазарева в 2016 году, полагает Бреннер . "Если же в этом году освистают такую певицу, как Самойлова, это будет "цинично и неприемлемо", – пишет немецкий репортер.

Накануне, 13 марта советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Украина может не пустить Самойлову в страну, если та будет делать политические заявления, в том числе и о Крыме. В Киеве припомнили, что российская исполнительница выступала в Крыму, который Украина считает своей территорией. По странным законам Незалежной получается, что Самойлова нелегально проникла на территорию страны. В связи с этим некоторые "горячие" головы в Киеве даже предлагают арестовать Юлю прямо в Киеве и привлечь к уголовной ответственности.

Тем временем организаторы международного конкурса разрешили Киеву самому решать вопрос с допуском Самойловой. Как заявил исполнительный директор конкурса "Евровидения" Йон Ола Санд, вопрос участия российской исполнительницы Юлии Самойловой должны решать украинские власти, хотя со стороны Европейского вещательного союза нет возражений относительно российской делегации.

Сама Юлия Самойлова заявила, что не интересуется политическими проблемами и не боится поездки на Украину. О том, что она будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017" было объявлено 12 марта в эфире Первого канала. Мнение россиян по поводу кандидатуры Самойловой разделились. Одни полагают, что это крайне удачный выбор в момент, когда отношения Москвы и Киева переживают не лучшие времена, другие призывают отказаться от участия в конкурсе, чтобы не провоцировать соседей.

Юлия Самойлова с детства передвигается на коляске и имеет первую группу инвалидности по наследственному заболеванию. Если не возникнет никаких проблем, она выступит в первой половине второго полуфинала конкурса, который состоится 13 мая в киевском Международном выставочном центре. Россия в этом отборочном туре будет единственной из постсоветского пространства. Конкурировать нам придется в том числе с Нидерландами, Ирландией и Румынией.