Поклонник сделал Захаровой необычный подарок
Журналист сказал, что болгарский костюм для Захаровой попросил передать пенсионер-инвалид. Он решил сделать такой подарок после того, как посмотрел ее выступление с танцем "калинка". Именно тогда, по словам журналиста, и были "сняты мерки" с представителя российского МИД, передает Life.ru. Дипломат поблагодарила болгарского журналиста, пообещав выложить фото в подаренном костюме.
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