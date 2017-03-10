Поклонник сделал Захаровой необычный подарок

Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга получила от болгарского журналиста необычные подарки. Дипломату вручили корзину цветов и традиционные национальные костюмы для нее и ее дочки.

Журналист сказал, что болгарский костюм для Захаровой попросил передать пенсионер-инвалид. Он решил сделать такой подарок после того, как посмотрел ее выступление с танцем "калинка". Именно тогда, по словам журналиста, и были "сняты мерки" с представителя российского МИД, передает Life.ru. Дипломат поблагодарила болгарского журналиста, пообещав выложить фото в подаренном костюме.