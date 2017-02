Британка вышла замуж за себя любимую

Грейс пригласила на долгожданную свадьбу своих друзей и родственников. Идея выйти замуж за саму себя пришла жительнице графства Девон после легализации в стране однополых браков.

Более того, девушку в ее решении поддержали родители, передает Irish Tech News. По их словам, для них главное, чтобы дочь была счастлива.

На свадьбе присутствовало около полусотни гостей. Многие из них заявили, что "жених-невеста" является "нарциссом". Они отметили, что лишь очень самовлюбленный человек может выйти замуж сам за себя. Также они сообщили, что Гедлер всегда отличалась странными идеями, поэтому ее "брак" не вызвал особого удивления.

Adventures in self marriage and how to deal with going viral, Grace Gelder, top photographer https://t.co/fDB1peuv8p