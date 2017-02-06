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Самолет Qatar Airways побил рекорд беспосадочных перелетов

Фото: GLOBAL LOOK press/Pius Koller
Авиакомпании мира продолжают бороться за сердца и кошельки своих пассажиров. Бросив вызов конкурентам, самолет авиакомпании Qatar Airways совершил первый перелет по самому длинному беспересадочному авиамаршруту в мире.
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Boeing 777-200LR, принадлежащий катарской авиакомпании, благополучно приземлился в новозеландском Окленде. Перелет из Дохи в Окленд длился 16 часов 23 минуты, при этом самолет преодолел расстояние в 14 тысяч 535 километров, уточняет издание The Guardian. Обратный перелет, как ожидается, займет 17 часов 30 минут.

Примечательно, что во время рекордного перелета в Новую Зеландию катарский Boeing пересек десять часовых зон, сообщает "Газета.ru". Самолет пилотировали четверо летчиков. На борту лайнера работали 15 членов экипажа. За время полета пассажирам было подано 1100 чашек чая и кофе и две тысячи порций прохладительных напитков.

Нынешний рекорд Qatar Airways обещает превзойти компания Singapore Airlines: она планирует в 2018 году запустить беспересадочные рейсы из Сингапура в Нью-Йорк. 

Ранее авиакомпания Air India побила рекорд на самый длинный по расстоянию беспосадочный полет. Продолжительность полета составила 14 с половиной часов, его общая протяженность – 15,3 тысячи километров.


Автор: Евгений Мышко6 февраля 2017, 09:56

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