Самолет Qatar Airways побил рекорд беспосадочных перелетов

Boeing 777-200LR, принадлежащий катарской авиакомпании, благополучно приземлился в новозеландском Окленде. Перелет из Дохи в Окленд длился 16 часов 23 минуты, при этом самолет преодолел расстояние в 14 тысяч 535 километров, уточняет издание The Guardian. Обратный перелет, как ожидается, займет 17 часов 30 минут.

Примечательно, что во время рекордного перелета в Новую Зеландию катарский Boeing пересек десять часовых зон, сообщает "Газета.ru". Самолет пилотировали четверо летчиков. На борту лайнера работали 15 членов экипажа. За время полета пассажирам было подано 1100 чашек чая и кофе и две тысячи порций прохладительных напитков.

A Historic moment for Qatar Airways as it launches the world's longest flight on New Auckland servicehttps://t.co/8PYupFMTRq pic.twitter.com/ejAVsPIRmX