Шойгу объявил о создании нового рода войск

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о создании войск информационных операций. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед депутатами Госдумы.

Бойцы информационного фронта уже доказали полезность, уверен Шойгу. "За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее… Того управления, которое называлось контрпропагандой", – цитирует министра "Газета.ru".