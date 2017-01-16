Счастливая Елизавета II вышла в свет назло завистникам

Слухи о ее смерти оказались сильно преувеличены. Королева Елизавета II и принц Филипп посетили поминальную службу по лорду Сноудону. Бывший муж принцессы Маргарет, сестры королевы, умер 13 января. Служба прошла в Флитчеме, неподалеку от резиденции Сандрингем.

Королева Великобритании почтила память своего зятя, который скончался в возрасте 86 лет. Монарха сопровождал 95-летний супруг герцог Эдинбургский принц Филипп и сын лорда Сноудона Дэвид Армстронг-Джонс. Несмотря на трагизм мероприятия, настроение у монаршей особы было приподнятым, Ее Величество улыбалась.

Елизавета предстала перед публикой в сиреневом пальто и такого же цвета шляпке. Она хорошо выглядела и уверенно держала в руках зонт. Ее вид должен был посрамить пессимистов, которые поверили слухам о том, что королева скончалась.

Домыслы были вызваны тем фактом, что Елизавета II после простуды не появлялась на публике в течение трех недель. И все же 8 января она посетила традиционную воскресную службу в Сандрингеме. До этого 90-летняя королева Великобритании пропустила традиционные мероприятия на Рождество и Новый год – впервые за 28 лет.

Елизавета II вступила в права монарха в 1952 году в возрасте 25 лет. В сентябре 2015-го она превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, а в прошлом году отпраздновала 90-летний юбилей. 21 апреля нынешнего года королеве Елизавете должен будет исполниться 91 год.

Энтони Армстронг-Джонс, более известный как лорд Сноудон, прославился как талантливый портретист, получив возможность сопровождать королеву Елизавету II и ее мужа герцога Эдинбургского Филиппа в их поездке в Канаду в 1957 году. В начале 1960-х он стал художественным советником журнала Sunday Times magazine. На протяжении карьеры он сотрудничал с такими журналами, как Vogue, Vanity Fair и The Daily Telegraph magazine.