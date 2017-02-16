У Вороненкова нашли 11 подельников

Денис Вороненков не бежал бы на Украину, если бы его снова выбрали в Госдуму. Бывший депутат признался в этом российским журналистам. Возбужденное в отношении него дело о мошенничестве Вороненков называет сфабрикованным.

Парочка бывших депутатов Госдумы не стесняется раздавать интервью. Денис Вороненков и Мария Максакова убеждали журналистов Business FM, что за уголовным делом против члена коммунистической партии стоит бывший генерал ФСБ. Напомним, что принадлежность Вороненкова к КПРФ под вопросом: однопартийцы уже обсуждают возможность его исключения.

Россия не давала свободы, было постоянное чувство, что ты "на крючке", пожаловался беглец. На вопрос, почему в качестве прибежища выбрана Украина, Вороненков высказал мнение, что там он будет востребован. Тут в какой-то степени бывший парламентарий прав: он нужен украинской прокуратуре как "свидетель" по делу о госизмене бывшего президента страны Януковича. Он уже имел беседу с генпрокурором Юрием Луценко.

По словам Вороненкова, в России против него было сфабриковано уголовное дело. Он уверен, что за этим стоит бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов, у которого якобы к нему личные счеты еще со времени работы в спецслужбах. Журналист попросил Вороненкова уточнить, какое именно уголовное дело было возбуждено против него.

Публикация от Марина Невская (@vipastro) Фев 15 2017 в 10:12 PST

"Во-первых, против меня не возбуждалось никаких уголовных дел, потому что в силу моего депутатского статуса это не могли сделать. Они начали это инициировать. Это было сфабрикованное уголовное дело, в результате которого вчера утром вышло мое большое интервью, а вечером они меня в истерике объявили в федеральный розыск. Эти люди преследуют меня много лет - а возглавлял все это генерал Феоктистов из ФСБ, который в силу моего прошлого прохождения службы испытывал ко мне личную неприязнь. Сейчас они объявили, что, оказывается, у меня было 11 подельников – это с ума сойти! Как это вообще, и что это такое: человек идет на совершение преступления, беря с собой в подельники 11 человек?" – возмутился Вороненков.

И все же основания для уголовного преследования были более чем серьезные, считают бывшие коллеги беглеца. Вороненкова подозревают в рейдерском захвате здания в центре Москвы. В 2014 году Следственный комитет пытался лишить его депутатской неприкосновенности, напомнил депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров.

"Я знал, что бывший коллега от КПРФ рейдер. Потому что об этом говорил бизнес. Но подступиться к нему не могли. Как только у него закончился мандат, который ему более-менее давал неприкосновенность, то он немедленно, как говорится, сбежал. Потому что понимал, что по нему готовятся эти дела. Естественно, он знал про эти дела, которые возбуждаются против него и готовятся СК. Конечно, знал!" – заявил Федоров.

Публикация от Mария Ремизова (@maria_remizova) Авг 19 2016 в 12:43 PDT

Естественно, Вороненков возвращаться в Россию не собирается – тем более, что от российского гражданства он отказался. На Украине он намерен заниматься "всем, что позволено законом". А еще участвовать в процессе против бывшего украинского президента.

Мария Максакова удивлена реакцией на отъезд супруга из России. Особенно ее поразили действия руководства Гнесинки, которое ее уволило. На Украине Максакова собирается петь, готова работать в театре оперы и балета. Возможно, будет приезжать в Россию.