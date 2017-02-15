Вороненков: Нам хорошо в Киеве

Бывший член фракции КПРФ Денис Вороненков дал первое интервью после своего бегства на Украину. По его словам, он абсолютно доволен тем, как их с женой Марией Максаковой приняли в Киеве.

"Мы очень довольны. Очень добрые, хорошие, душевные люди. Никаких проблем не видим", – рассказал Вороненков о своем новом месте пребывания в интервью изданию "Московский комсомолец". Как отметил бывший депутат, Киев – "добрый город", поэтому ему с супругой там очень нравится. "Киев – родной. В силу менталитета, наших общих славянских корней, общности наших народов. Нам здесь комфортно", – заявил Вороненков, при этом подчеркнув, что решение перебраться на Украину было принято ими сознательно.

Также беглец отметил, что никогда не состоял в компартии. "Я был членом фракции в 6-м созыве Госдумы, но никогда не был членом КПРФ", – утверждает он. Кроме того, Вороненков заявил, что на последних выборах в Госдуму шел как одномандатник. "Можно взять последний список ЦИКа, где зарегистрированы все кандидаты в депутаты 7-го созыва – партийные, самовыдвиженцы, и вы увидите, что там написано, что я даже не член фракции", – рассказал экс-депутат.





В то же время он заявляет, что не участвовал ни в каких незаконных деяниях, а все утверждения о его причастности к экономическим преступлениям якобы политически мотивированы. "Во-первых, меня никто никогда не преследовал. Во-вторых, мне не было предъявлено никаких обвинений, никто никуда меня не вызывал", – сказал он.

Однако, как ранее отметил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, никакой политической составляющей в деле Вороненкова нет. "Как только появились у правоохранительных органов вопросы к его деятельности, человек тут же пакует чемоданы и уезжает в другую страну. Там он выливает на Россию ушаты грязи. Ему нужно получить расположение той власти, получить позиции, чтобы его не выдали на родину", – заявил он. В то же время Кабанов отметил, что выбор беглеца в пользу Украины может быть обусловлен наличием у него бизнеса в этой стране.





Стоит отметить, что еще в декабре 2014 года Московское управление Следственного комитета России направило в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности. В отношении парламентария было возбуждено уголовное дело о рейдерском захвате здания в центре Москвы. По данным следствия, Вороненков подыскал покупателя для одного из особняков стоимостью пять миллионов долларов, за что получил аванс в размере 100 тысяч долларов.

Между тем Следственный комитет России в среду, 15 февраля, подтвердил ранее распространившуюся в СМИ информацию об объявлении Вороненкова в федеральный розыск. "В настоящее время следственными органами вынесено постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ ("Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

