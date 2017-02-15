У сына Максаковой возникли проблемы на фоне скандала
Как стало известно журналистам, сын Максаковой Илья учился в Санкт-Петербургском Суворовском училище. Однако еще две недели назад молодой человек отчислился из учебного заведения по собственному желанию. Сообщается, что у подростка были проблемы психологического характера.
Бегство Максаковой и ее мужа, экс-депутата от КПРФ Дениса Вороненкова, также вызвало отклик у их теперь уже бывших коллег по нижней палате парламента. Член фракции "Единая Россия" Виталий Милонов резко высказался о поступке скандальной пары. По его мнению, причина бегства Вороненко и Максаковой весьма банальна – угроза уголовного преследования. "Где-то там Вороненков набедокурил, продал ворованную недвижимость и так далее. Люди скрываются от следствия – это главная причина. Он нечестный жулик, получается. Он еще и предатель родины!" – заявил парламентарий в беседе с НСН.
Что касается оперной дивы, то она, по мнению Милонова, "типичная служительница Мельпомены". "Вопрос политической проституции существует с момента существования обычной проституции. Если супруг хотел бежать, она не должна была этого делать. К сожалению, она посчитала, что родину, которая ей помогла, где она стала звездой мирового масштаба, можно поменять", – сокрушается он.
Напомним, бежавшая в Киев Максакова сделала первое заявление в среду, 15 февраля. На своей странице в Facebook она заявила, что ее супруг никогда не состоял в КПРФ. "К сведению особо идейных: мой муж Денис Вороненков никогда не был членом КПРФ. Он был непартийным членом фракции ГД. Как можно исключить того, кто не был?" – написала она.
Ранее Вороненков заявил, что получил гражданство Украины. Свое бегство он объяснил тем, что якобы опасается преследований со стороны спецслужб. По словам экс-депутата, основанием для этого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.
Однако еще в декабре 2014 года Московское управление Следственного комитета России направило в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности. В отношении парламентария было возбуждено уголовное дело о рейдерском захвате здания в центре Москвы. По данным следствия, Вороненков подыскал покупателя для одного из особняков, за что получил аванс в размере 100 тысяч долларов.
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