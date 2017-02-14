У Людмилы Максаковой сдали нервы после побега дочери на Украину

Мать сбежавшей в Киев экс-депутата Марии Максаковой, ведущая актриса театра имени Вахтангова Людмила Максакова отказалась общаться с журналистами на тему исчезновения своей дочери. На попытки узнать какую-либо информацию, народная артистка ответила грубостью.

Журналисты "Комсомолки" пытались взять комментарий у Людмилы Васильевны по телефону, но в ответ услышали грубость. "Что надо?" – недовольно спросила народная артистка России. Услышав, что репортеры интересуются судьбой ее дочери, Максакова-старшая ответила: "А я тут при чем?.. Вы знаете, есть очень короткий путь, между прочим, сексуальный. В эротическое путешествие не хотите ли пойти?"

В конце 2016 года Мария Максакова и ее муж экс-депутат Госдумы Игорь Вороненков покинули Россию и уехали в Киев. Вороненков заявил, что получил гражданство Украины. Свое бегство он объяснил тем, что якобы опасается преследований со стороны спецслужб. По словам экс-депутата, основанием для этого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. Кроме того, Вороненков дал показания против экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене. В КПРФ бывшего депутата назвали предателем.

Журналистам удалось выяснить, почему экс-депутату Госдумы так быстро дали украинское гражданство. Согласно местным законам, он должен был несколько лет проживать на территории страны, знать государственный язык и выполнить еще ряд требований. Но, оказывается в законах Незалежной есть лазейка для таких, как Вороненков – жесткие условия не распространяются на лиц, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, и лиц, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины.

Сегодня, 14 февраля стало известно, что Марию Максакову уволили из Российской академии музыки имени Гнесиных, где она работала старшим преподавателем на кафедре сольного пения. Ее учеников распределили между другими педагогами. Оказывается, Максакову лишили работы после того, как стало известно об ее отъезде на Украину.