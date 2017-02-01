Сердюков сколотил головокружительную карьеру

Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков продолжает восхождение по карьерной лестнице. Фигурант громкого коррупционного скандала может занять пост заместителя главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Слухи о новой должности Анатолия Сердюкова появились после очередных кадровых перестановок. Президент России Владимир Путин назначил директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству замглавы госкорпорации "Ростех" Дмитрия Шугаева. Имя его преемника в "Ростехе" пока не известно.

По словам источников в правительстве, одним из кандидатов на высокий пост является экс-министр обороны, пишет газета "Коммерсантъ". Есть информация и о том, что он сменит главу "Ростеха" Сергея Чемезова в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Один из собеседников напомнил, что Сердюков пришел в "Ростех" в 2013 году и быстро добился успеха. Уже через два года работы он сделал "головокружительную карьеру, несмотря на скандал, которым сопровождался его уход из Минобороны". Так, Сердюков стал индустриальным директором, курирующим вопросы авиационной промышленности, а также вошел в состав правления госкорпорации.

Напомним, что Анатолий Сердюков потерял пост главы Минобороны 6 ноября 2012 года. Российский президент уволил его с целью "создать условия для объективного расследования" дела о мошенничестве в "Оборонсервисе". Ущерб от хищений превысил 6,5 миллиарда рублей.

Следственный комитет возбудил в отношении чиновника уголовное дело по статье "Халатность". Его обвинили в незаконном строительстве дороги в Астраханской области за счет бюджета ведомства. Впрочем, до суда так и не дошло: Сердюков попал под амнистию, объявленную в честь 20-летия Конституции.