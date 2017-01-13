Сердюков занялся секретными глушилками Минобороны

Бывший министр обороны вошел в состав руководства крупного оборонного завода. Анатолий Сердюков отвечает за выпуск систем электронных помех и глушилок.

Брянский электромеханический завод стал новой ступенькой к славе для скандального чиновника. Анатолий Сердюков – член совета директоров крупного оборонного предприятия АО "БЭМЗ". Завод производит по заказу Минобороны комплексы радиоэлектронной борьбы, станции радиоконтроля и радиотехнической разведки, а также системы приема и обработки данных со спутников.

Четвертью акций предприятия владеет госкорпорация "Ростех", еще 75% – у концерна "Радиоэлектронные технологии". Заказов у завода хватает: в прошлом году сумма контрактов составила 625 миллионов рублей.

Пост министра обороны Анатолий Сердюков оставил в 2012 году: тогда разразился скандал по поводу хищений в министерстве. Однако спустя лишь год после отставки он занял пост гендиректора Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения, который входит в корпорацию "Ростех". И пошел вверх по карьерной лестнице: в 2015-м назначен исполнительным директором по авиационному кластеру корпорации, а затем стал членом совета директоров "Вертолетов России". В сентябре 2016 года Сердюков вошел в состав правления госкорпорации "Ростех", напоминает Life.ru.

Брянский электромеханический завод производит станции мощных шумовых помех СПН-4. Это три КамАЗа с оборудованием для защиты наземных объектов от самолетов-разведчиков, прицельного бомбометания и ракетного обстрела. В списке продукции предприятия – станция помех радиовзрывателям артиллерийских боеприпасов СПР-2. На поле боя эта машина может уберечь пехоту и технику от попадания боеприпасов с радиовзрывателем на площади до 60 гектаров.

Известен БЭМЗ и разработками для гражданской сферы. Это, в частности, система контроля за состоянием железнодорожных путей, а также ходовой части самого поезда. Другой выпускаемый прибор известен врачам. Аппарат "Градиент-1" лечит различные недуги с помощью низкочастотного магнитного поля.