Белку-толстуху поймали на воровстве рождественских угощений

В Нью-Джерси семья обнаружила, что из контейнера со сладостями, выставленного в рождественский сезон для соседей и разносчиков почты, регулярно пропадают конфеты и шоколадки. Чтобы уличить вора, пришлось установить скрытую камеру.

