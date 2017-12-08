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Общество

Белку-толстуху поймали на воровстве рождественских угощений

Кадр из мультфильма "Ледниковый период 2: Глобальное потепление"
В США на видео попал забавный эпизод. Скрытая камера запечатлела, как животное промышляет кражей праздничных вкусностей.
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В Нью-Джерси семья обнаружила, что из контейнера со сладостями, выставленного в рождественский сезон для соседей и разносчиков почты, регулярно пропадают конфеты и шоколадки. Чтобы уличить вора, пришлось установить скрытую камеру.

Члены семьи немало удивились, выяснив, что угощения таскает белка, сообщает Daily Mail. На записи видно, как упитанный грызун запрыгивает в лоток, копается в поисках самого вкусного и убегает с трофеем. 

Автор: Людмила Фоканова8 декабря 2017, 10:59

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