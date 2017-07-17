Геям в армии поможет настоящий полковник
Авторы обращения напоминают, что проблема гомосексуализма в войсках не нова. "Мужеложество процветало еще в царской армии. Факты издевательств и нарушений прав человека тщательно скрываются. "Казарменный гомосексуализм" часто становится причиной тяжелых психических расстройств и нервных срывов у людей", – говорится в обращении, которое авторы адресуют Министерству обороны и обеим палатам Федерального собрания.
В связи с этим, настала пора поставить эти неуставные отношения под общественный контроль, считает Алесей Семенов, инициировавший голосование на сайте change.org. Он предлагает ввести должность Полномочного представителя по делам сексуальных меньшинств при Министерстве обороны. В его обязанность войдет разбор дел о сексуальных домогательствах, сексуальном насилии, притеснении и защита представителей ЛГБТ-сообщества.
По мнению авторов петиции, "представителем гей-сообщества может стать человек, который не понаслышке знает эту проблему – тот, кто служил и видел неуставные отношения, тот кто сейчас несмотря на гонения и происки врагов на слуху".
На этот пост предлагают назначить бывшего главу Общественного совета при Министерстве обороны, военного эксперта Игорь Коротченко или молодого ЛГБТ-активиста Николая Алексеева. Третьим возможным кандидатом может стать председатель Совета российской ЛГБТ-сети Татьяна Винниченко. Наблюдатели полагают, что журналист и полковник запаса Коротченко может стать наиболее вероятным кандидатом на должность армейского правозащитника гомосексуалистов.
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