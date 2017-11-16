Китайских геев "пытают" электричеством

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Китая запретить лечить людей от гомосексуализма методом конверсионной терапии. В ходе нее, помимо специальных лекарств, применяется электричество.

В Китае гомосексуализм был исключен из числа психиатрических заболеваний 15 лет назад. Однако геев продолжают принудительно привозить в больницы их родные. Врачи обычно называют таких пациентов извращенцами. Более того, в стране нет законов, защищающих людей от дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Жертвы конверсионной терапии не пытаются искать справедливости, поскольку боятся огласки своей принадлежности к ЛГБТ. Правозащитники решили встать на сторону меньшинств и сделали доклад, основанный на 17 интервью лиц, подвергшихся принудительному лечению в 2009-2017 годах, сообщает ABC Online. Таким образом они хотят призвать власти Китая к толерантности по отношению к гомосексуалистам.

Примечательно, что лечение людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в КНР является выгодным бизнесом. Некоторые лекари берут за терапию до 30 тысяч юаней (примерно шесть тысяч долларов). При этом родственники геев зачастую готовы платить такие суммы.

Неоднозначное отношение к геям и в России. Так, 11 ноября в Москве ЛГБТ-активистов облили едкой жидкостью. Они возвращались с конференции, посвященной проблемам гомосексуальных отношений. Некоторые получили химический ожог глаз и другие травмы.