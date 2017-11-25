Элитные подарки к Новому году

Умер Дмитрий Хворостовский Развод Джигарханяна Главные события Москвы Дом-2 Подарки на Новый год

Самое читаемое

Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал
На Меньшову накинулись из-за Ахеджаковой
Ольга Бузова получила работу на Первом канале
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
партнеры
Суббота 25 ноября
Лента новостей
17:55
После ухода мужа звезда "Дома-2" стала весить 30 кг
17:25
В РПЦ приписали себе успех Apple
16:47
Салтыкова призналась в страшной болезни
16:01
На севере Москвы появится крупный транспортный хаб
15:46
Любимые музыканты россиян
15:33
Участницу "Дома-2" обвинили в мошенничестве
15:29
Смерть Хворостовского стала причиной массового психоза
15:13
Молодой боксер умер после нокаута на ринге
14:45
Гоняющий по тротуарам в центре Москвы мажор обматерил прохожих (видео)
14:33
Под Петербургом на жертву угона завели дело
14:28
Бородина и Солнцев подурачились на свадьбе звезд "Дома-2"
14:05
Звезда "Физрука": Меня скоро посадят
13:34
В Москве подростки насмерть забили друга
13:26
Самое дорогое разочарование: у iPhone X нашли новый дефект
12:23
Скандальная Бузова показала себя с неожиданной стороны (видео)
11:58
Звезда "Голоса" рассказала о попытках похудеть
11:30
Свадьба Кузина из "Дома-2" обернулась разочарованием
10:50
Мужчина насмерть замерз в Москве
10:45
Сын отказывается смотреть провокации Шепелева
10:25
На кладбище в Москве найдено тело измученного мужчины
10:21
В семье Веры Сотниковой произошла трагедия
21:56
Юлия Савичева потеряла ребенка
21:41
Пассажирки передрались в поезде московского метро
21:21
Красноярские дворники покосили снег (видео)
21:02
В лондонском метро произошла стрельба
20:47
Штурм разнесла "трусливого пьянчугу" Осина
20:26
Подравшийся Бондарчук получил грозное предупреждение
20:09
Почему Путин два года не мог простить Эрдогана
19:53
Глава ЛНР Игорь Плотницкий подал в отставку
19:52
Бузова показала котика в полотенце
19:50
Ушлой жене Джигарханяна осталось несколько дней
19:22
У станции метро в Москве случилось обрушение асфальта
19:02
"Анорексичка": Бузова испугала подписчиков экстремальной худобой
18:46
На юго-западе Москвы случилась массовая авария
18:19
Тарасова подняли на смех за нелепый вид
18:15
В жилом доме в Мурманске прогремел взрыв
18:02
Раненая Меркель поплатилась за нападки на Путина
17:53
Лукашенко пожаловался на болтливого Порошенко
17:52
Мощный взрыв в мечети на Синае попал на видео
17:48
Совет на выходные
17:37
Жуткое приложение вызывает кровотечение у детей
17:28
Россию лишили первого места в зачете Олимпиады в Сочи
17:02
Безумные регионы: 4-летнего пырнули ножом в живот
16:53
Хворостовского похоронят рядом с любимым Шаляпиным
16:33
В России успешно испытали новую противоракету
16:26
В Петербурге умер известный журналист
16:06
В центре Москвы водитель иномарки наехал на пешеходов
15:55
Диана Шурыгина о секс-видео со школьниками
15:51
Министру энергетики стало смешно от цен на бензин
15:25
В Москве мужчину задержали за кражу 13 тонн сена
15:21
Цены на новогодние авиаперелеты упали в два раза
15:16
Пьяный мужчина три часа пытался выйти из подъезда (видео)
15:11
В смертях Хворостовского и Марьянова обнаружилась страшная связь
15:06
Особенному сыну Бледанс сделали операцию в Германии
14:58
Писателей наградят за самые ужасное описание секса
14:57
При взрыве в Египте погибли 50 человек
14:38
Россиянин изнасиловал своих падчериц
14:29
Беременная Захарова: Я настроена на семейную жизнь
14:28
У россиян новые проблемы с алкоголем
14:24
Врачей винят в смерти двухлетнего ребенка
14:23
На украинском ТВ закатили истерику из-за бездарного Порошенко
14:21
Подробности шикарной свадьбы Кузина и Артемовой из "Дома-2"
14:18
Дмитрий Ананьев о ситуации на банковском рынке и планах на будущее
14:06
Житель Подмосковья до полусмерти избил жену
14:04
Архангельская школьница рассказала о скандальном секс-видео
13:51
Пьяный школьник обматерил по-русски и избил полицейского в Риге
13:28
В центре Москвы мужчина отобрал у школьника 500 рублей
13:21
Найдена неожиданная польза спорта
13:17
Демидовой досталось за сноба Серебренникова
13:17
Правило пяти свиданий
13:07
Восстание русофоба Зеленского против Украины произвело фурор
13:07
Россиянин несколько месяцев тайком оплевывал машину соседа (видео)
13:07
Истерички используют мужчин
12:38
Малахов расщедрился на квартиру для Борисовой
12:32
Писториусу вдвое увеличили срок за убийство невесты
12:16
Налог на отдых на российских курортах оказался самым низким в Европе
12:16
Хворостовский оставил миллионы долларов
11:55
Россиянину пересадили палец ноги на кисть
11:48
В центре Москвы пьяный пациент напал на скорую помощь
11:36
Москвич продал чужую квартиру за 56 миллионов
11:27
Госдума приняла трехлетний бюджет роста
11:15
Чиповская "выхолощена" из-за смерти ребенка
11:12
Трамп приготовил россиянам подлость
10:51
Родные Фриске сделали важное открытие
10:49
В Сеть попало секс-видео архангельских школьников
10:48
В Москве в ТЦ "Мега" произошло обрушение
10:32
Названы любимые автомобили россиян
10:25
Петербуржец "заплатил" за кутеж с путанами 1,5 миллиона
10:24
В Москве на фиолетовой ветке метро встали поезда
10:16
"Единая Россия" налаживает обратную связь
09:59
Беременная россиянка метнула нож в баловавшегося сына
09:53
Российские ученые нашли лекарство от тяжелого псориаза
09:51
У российской певицы сын умер от рака
09:46
В центре Москвы мужчина с ножом напал на прохожего
09:20
Создано эффективное средство от облысения
09:04
Народ не узнал жену Андрея Аршавина
08:39
Русофоб Зеленский накинулся на Киев из-за "Сватов"
08:27
Собчак сравнила шоу Соловьева с туалетом
08:19
Главные события Москвы с 24 по 30 ноября
08:11
Вдова поклялась в вечной любви Хворостовскому
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ушлой жене Джигарханяна осталось несколько дней
Родные Фриске сделали важное открытие
Наследники делят роскошную квартиру Хворостовского
Сергей Лавров раскрыл умопомрачительные заработки Аллы Пугачевой
Больной Джигарханян отрекся от сестры-предательницы
Хворостовского похоронят рядом с любимым Шаляпиным
Общество

Элитные подарки к Новому году

Фото: instagram.com/black.elm
Французский писатель Эдуар Эррио утверждал, что "подарки, как и добрые советы, доставляют радость дающему". А уж если получать презенты, то непременно золоченые рамки для фото, клатчи из кожи питона, бамперы для телефонов со вставками из позолоты, браслеты, кардхолдеры, вазы из сусального золота, и прочие элитные вещи.
прочитано 372 раза

Изделия ручной работы, изящные, аристократичные и дорогие, сувениры премиум-класса – такая продукция всегда пользуется спросом у тех, кто предпочитает покупать подарки, обладающие высокой художественной ценностью. Эксклюзивные изделия безупречного качества, отсутствие штампов и массового производства, доступные цены, продуманная системА доставки и внимательное отношение – вот то , что необходимо потенциальным клиентам.

В галерее Ателье аксессуаров из натуральной кожи и предметов интерьера, которая напоминает музей с роскошными экспонатами, можно найти все линейки сувениров, представленные в каталоге, потрогать их своими руками и выбрать подходящие подарки на все случаи жизни. Ассортимент штучных изделий ручной работы ориентирован под запросы клиентов: золотые вазы, рамки для фото, сумочки из кожи питона, бамперы для телефонов из натуральной кожи или со вставками из позолоты, кожаные браслеты, ободки для волос, карДхолдеры. Это лишь небольшая часть того, что можно приобрести или заказать в Ателье.

Зачастую возникает необходимость сделать презент солидному человеку. Тогда становится уместным подарить эксклюзивный подарок на Новый год, дабы угодить важной персоне. Как правило, у таких людей есть все, что им необходимо, дабы вкусить радость бытия. Поэтому, делая выбор, надо акцентировать внимание на эксклюзивности. Подобные изделия заставят каждого окунуться в атмосферу восточной сказки.

Так, подходящим подарком из серии vip будет портсигар. Выполненный из натуральной кожи крокодила, своим благородным дизайном он отражает древние традиции изделий ручной работы. Этот подарок всегда обратит на себя внимание.

Портсигар из кожи крокодила. Ручная работа. Цена 6600р.

Публикация от Small Leather Goods & Art (@black.elm)

Бамперы для телефонов станут достойным подарком для тех , кто знает цену элитным вещам. Такой презент предназначен не только для сугубо утилитарных целей. Выполненные из итальянской кожи рептилий или покрытые позолотой, они придадут роскоши и благородства его обладателю.

Собираю осенний урожай. 🍎

Публикация от Small Leather Goods & Art (@black.elm)

Что может быть лучше прекрасных рамок для фотографий? Украсить интерьер собственным снимком в золоченой или серебреной раме действительно прекрасно. Кроме того, подобные рамки для фото выглядят завораживающе, создавая объемный эффект.

Каждый ждет, что в новогоднюю ночь сбудутся его мечты. И этому способствуют эксклюзивные подарки.

25 ноября 2017, 11:41

комментарии

Политика

Почему Путин два года не мог простить Эрдогана
Лукашенко пожаловался на болтливого Порошенко
Стали известны реальные правители Украины
Луганск спасли от украинских убийц

Шоу-бизнес

Смерть Хворостовского стала причиной массового психоза
Звезда "Физрука": Меня скоро посадят
Беременную Миддлтон обругали за вызывающий наряд
Скандальная Бузова показала себя с неожиданной стороны (видео)

Проишествия

Пьяный школьник обматерил по-русски и избил полицейского в Риге
Руководство ЛНР сбежало после прихода "зеленых человечков"
Выпавшая из машины пьяная украинка уснула на асфальте
Пешеход избежал смерти дважды за десять секунд (видео)

Lifestyle

Восстание русофоба Зеленского против Украины произвело фурор
Писателей наградят за самые ужасное описание секса
Петруху из "Белого солнца пустыни" убила скрытая онкология
Возмущенный Кобзон послал мракобеса Порошенко
Шоу-бизнес

Родные Фриске сделали важное открытие

Сестра певицы объявила о неожиданной находке
Шоу-бизнес

Малахов расщедрился на квартиру для Борисовой

Телеблондинка теперь обитает в новых апартаментах
Шоу-бизнес

В семье Веры Сотниковой произошла трагедия

За несколько дней до своего дня рождения скончалась мать актрисы
Шоу-бизнес

Свадьба Кузина из "Дома-2" обернулась разочарованием

Светские журналисты и зрители телестройки ждали скандала или хотя бы драки

Гороскоп

Подравшийся Бондарчук получил грозное предупреждение
Совет на выходные
Эксперт о втором венчании и смертельной болезни Пугачевой
Какие мужчины непригодны для семейной жизни

Фоторепортажи

Демидовой досталось за сноба Серебренникова
Постаревшие Дроздова и Серебряков блеснули на премьере
Сестра Ким Кардашьян столкнула с пьедестала модель Жизель Бундхен
Актера Устюгова бросили в бассейн к сексапильной брюнетке

Спорт

Писториусу вдвое увеличили срок за убийство невесты
Российского спортсмена лишили золота Олимпиады в Сочи
"Ксюша-огонь": российская спортсменка начудила в интервью (видео)
Кабаева подколола убитых горем итальянцев

Регионы

Красноярские дворники покосили снег (видео)
Жуткое приложение вызывает кровотечение у детей
Безумные регионы: 4-летнего пырнули ножом в живот
Врачей винят в смерти двухлетнего ребенка
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru