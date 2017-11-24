Элитные подарки к Новому году

Французский писатель Эдуар Эррио утверждал, что "подарки, как и добрые советы, доставляют радость дающему". А уж если получать презенты, то непременно золоченые рамки для фото, клатчи из кожи питона, бамперы для телефонов со вставками из позолоты, браслеты, кардхолдеры, вазы из сусального золота, и прочие элитные вещи.

Создавая форму для своих глиняных ваз я вдохновлялся природой, с её естественной огранкой скалистого камня. Не идеально симметричной, а как бы случайно ломаной линией. Также пытаюсь найти новые сочетания цветов. Сочетаю сусальное золото и серебро в одной форме. Получается необычно. Публикация от Small Leather Goods & Art (@black.elm) Окт 21 2017 в 7:47 PDT

Изделия ручной работы, изящные, аристократичные и дорогие, сувениры премиум-класса – такая продукция всегда пользуется спросом у тех, кто предпочитает покупать подарки, обладающие высокой художественной ценностью. Эксклюзивные изделия безупречного качества, отсутствие штампов и массового производства, доступные цены, продуманная системА доставки и внимательное отношение – вот то , что необходимо потенциальным клиентам.

В галерее Ателье аксессуаров из натуральной кожи и предметов интерьера, которая напоминает музей с роскошными экспонатами, можно найти все линейки сувениров, представленные в каталоге, потрогать их своими руками и выбрать подходящие подарки на все случаи жизни. Ассортимент штучных изделий ручной работы ориентирован под запросы клиентов: золотые вазы, рамки для фото, сумочки из кожи питона, бамперы для телефонов из натуральной кожи или со вставками из позолоты, кожаные браслеты, ободки для волос, карДхолдеры. Это лишь небольшая часть того, что можно приобрести или заказать в Ателье.



Зачастую возникает необходимость сделать презент солидному человеку. Тогда становится уместным подарить эксклюзивный подарок на Новый год, дабы угодить важной персоне. Как правило, у таких людей есть все, что им необходимо, дабы вкусить радость бытия. Поэтому, делая выбор, надо акцентировать внимание на эксклюзивности. Подобные изделия заставят каждого окунуться в атмосферу восточной сказки.

Так, подходящим подарком из серии vip будет портсигар. Выполненный из натуральной кожи крокодила, своим благородным дизайном он отражает древние традиции изделий ручной работы. Этот подарок всегда обратит на себя внимание.



Портсигар из кожи крокодила. Ручная работа. Цена 6600р. Публикация от Small Leather Goods & Art (@black.elm) Окт 2 2017 в 1:02 PDT

Бамперы для телефонов станут достойным подарком для тех , кто знает цену элитным вещам. Такой презент предназначен не только для сугубо утилитарных целей. Выполненные из итальянской кожи рептилий или покрытые позолотой, они придадут роскоши и благородства его обладателю.



Собираю осенний урожай. 🍎 Публикация от Small Leather Goods & Art (@black.elm) Окт 6 2017 в 7:22 PDT

Что может быть лучше прекрасных рамок для фотографий? Украсить интерьер собственным снимком в золоченой или серебреной раме действительно прекрасно. Кроме того, подобные рамки для фото выглядят завораживающе, создавая объемный эффект.



Деревянная рамка покрытая сусальным золотом, с яблочками🍎🍏. Для фотографий 13*18. Публикация от Small Leather Goods & Art (@black.elm) Окт 3 2017 в 5:53 PDT

Каждый ждет, что в новогоднюю ночь сбудутся его мечты. И этому способствуют эксклюзивные подарки.