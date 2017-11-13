Савченко высмеяли за неадекватный танец

Депутат Рады Надежда Савченко опять отметилась зажигательными танцами. Ее пляски попали на видео.

По словам девушки, выложившей запись на своей странице в Facebook, случай произошел в одном из ночных клубов города Ирпень, который находится под Киевом. Многие пользователи социальной сети уже успели обвинить Савченко в предательстве национальных интересов – песня, под которую отрывалась нардеп, была исполнена на русском. Другие посмеялись над экспрессивной манерой танца политика. "В Ирпени открылся новый конезавод, или я чего-то не понимаю?" – написал один из комментаторов.

Отметим, что это не первый случай, когда Савченко поражает общественность своим поведением на танцполе. Ранее Dni.Ru писали, что депутат Верховной рады попала на видео во время зажигательных танцев под песню Верки Сердючки на дне рождения киевского журналиста Дмитрия Гордона.