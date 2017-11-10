Вину за мировой кризис свалили на Трампа

Умер Михаил Задорнов Обрушение дома в Ижевске Скандальный развод Джигарханяна Главные события Москвы Дом-2

Самое читаемое

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
Изгнанная жена Джигарханяна врезала виновнику развода
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
Известный рэпер побил Бузову перед концертом
партнеры
Пятница 10 ноября
Лента новостей
18:40
В столице поймали стрелков на Mercedes
18:33
В Москве произошло массовое ДТП
18:16
Максима Виторгана затащили в боевик Александра Невского
18:03
Законопроект о СМИ-иноагентах могут принять в течение недели
17:45
Чем Россия удивит арабский рынок оружия в Дубае
17:41
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 13
17:12
Пострадавшему в афере Этушу заплатили 28 миллионов
16:56
Легендарный американский электронный дуэт The Crystal Method возвращается в Россию
16:29
Совет на выходные
16:25
Стрельба из Mercedes всполошила Москву
16:18
Биткоин пережил очередной обвал
15:46
Раскрыт размер нищенской зарплаты Порошенко
15:36
Под Хабаровском предотвратили крупный теракт
15:27
Молодой любовник о Волочковой и их фото во время секса
15:17
Беглая жена Джигарханяна: Муж живет в скотских условиях
15:06
Госдума разработает законопроект об иноагентах в СМИ
14:55
Разрыв с женой довел актера Матросова до самоубийства
14:55
Названа новая опасность алкоголя для мозга
14:50
Задорнов перед смертью назначил Галкина своим преемником
14:22
Обнародовано предсмертное видео Михаила Задорнова
14:21
Москвичи переплачивают за продукты почти тысячу рублей
14:14
Лавров приложил приспешников Трампа
14:10
Смерть Задорнова перевернула российское ТВ
14:10
Путин выразил соболезнования семье Задорнова
13:59
У покойного Задорнова нашлась юная подруга
13:48
Звезда сериала "Восток-Запад" о свадьбе
13:27
Стала известна последняя воля Задорнова
13:26
Убитые горем вдова и сестра Задорнова попали в больницу
13:14
Грушевский: Задорнов умирал со смеху над "Мордой красной" Евдокимова
13:03
Путин из самолета позвонил обманутой Малининой
13:01
Друзей не пустят на похороны Задорнова
12:40
Артист Карцев: Я лежал с Задорновым в одной больнице
12:30
Наследство Задорнова оценивается в сотни миллионов
12:28
Съезд "ЕР" обсудит приоритетные задачи партии
12:11
Порошенко посадили в лужу на Первом канале
11:59
Россиян избавят от платы за счетчики
11:56
Неравный бой Задорнова с раком мозга
11:44
Госдума ответит на притеснение российских СМИ в США
11:32
6 лучших рецептов для "женского" завтрака
11:25
Самые искрометные выражения Задорнова
11:19
Дубовицкая рассказала о борьбе Задорнова
11:14
Как жил Михаил Задорнов
11:07
Стала известна цена провокационных заявлений Собчак
11:03
Винокур отказывается верить в смерть Задорнова
11:01
Кобзон раскрыл подробности смерти Задорнова
10:30
Россиянам сократят рабочую неделю
10:28
Михаил Задорнов умер от рака
10:26
Что стало с родными погибшего Александра Дедюшко
10:24
Список погибших при обрушении дома в Ижевске
10:15
Названа страшная опасность жизни рядом с автотрассой
10:06
Трамп странно обошелся с Путиным
10:01
У Джигарханяна нашлась другая женщина
09:42
В новом клипе "Ленинграда" сожгли девушку
09:38
В соцсетях нашли способ публиковать "голые" фото
09:24
На севере Москвы погибла 16-летняя беременная школьница
09:14
Лежащего Билана закидали на концерте
09:03
Польша пообещала Украине "реальные проблемы"
09:03
Раскрыт секрет быстрого похудения
08:54
Перед смертью Королева призналась в болезни
08:49
Главные события Москвы с 10 по 16 ноября
08:43
В Москве школьник забил до смерти 37-летнего собутыльника
08:31
Студентов выселят из общежитий в 2018 году
08:30
На жильцов дома в Ижевске обрушились сотни тонн обломков
08:26
Известный актер скончался в возрасте 84 лет
08:17
Трамп бросил жену в зоопарке и улетел к Путину
22:05
Мажоры прокатились по пешеходной зоне в Царицыно (видео)
22:00
Больной раком Задорнов ждет смерти
21:56
Успех первых топ-моделей из России
21:31
Тайные спонсоры осчастливили Собчак на 900 миллионов
21:28
Бездушные вандалы разворовали памятник жертвам теракта над Синаем
21:18
Билан откровенно рассказал о своем здоровье
21:06
Возмутительное видео сорванного спектакля с голым актером
21:00
Королеву похоронят в могиле Гурченко
20:50
Бородину выгоняют из "Дома-2"
20:39
На концерте Пелагеи произошло ЧП
20:30
Ельцин пытался покончить жизнь самоубийством
20:25
Российская модель показала свое тело во всей красе
20:03
Донбасс обзавелся своим музыкальным шоу
19:59
При взрыве в девятиэтажке в Ижевске погиб ребенок
19:24
Джигарханян стал участником чудовищной провокации
19:08
Собирающие биоданные россиян США озаботили Захарову
19:02
Зачем Трампу встреча с Путиным
18:56
Как интерьер дома влияет на отношения
18:52
NASA опубликовало шокирующие красотой снимки Юпитера
18:43
Под Ульяновском горит химический завод
18:09
Очевидцы в ужасе от взрыва в девятиэтажке в Ижевске
17:46
Осмелевший Порошенко получил нагоняй от Запада
17:44
Новое доказательство болезни Трампа
17:35
В Москве объявлено экстренное предупреждение
16:59
Шокирующее видео взрыва в девятиэтажке в Ижевске
16:50
Лучшие фокусники мира
16:49
Безумные регионы: депутат подглядывал в общественных туалетах
16:31
В Донбассе сделали заявление о возвращении в состав Украины
16:21
У Собчак выявили большие проблемы с логикой
16:09
В Ижевске после взрыва обрушилась секция девятиэтажного дома
16:08
Навке досталось за оскорбление одиноких женщин
15:54
Как воспитывать детей
15:53
Участник "Дома-2" изувечил любовника Рапунцель из-за похабной шутки
15:50
Когда для пассажиров откроют станцию метро "Ховрино"
15:36
Запад отобрал у России две медали Сочи-2014
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Михаил Задорнов умер от рака
Кошмарный вид умершей Королевой объяснили частыми запоями
Бородину выгоняют из "Дома-2"
Сбежавшая жена Джигарханяна экстренно госпитализирована в Киеве
Ельцин пытался покончить жизнь самоубийством
Наследство Задорнова оценивается в сотни миллионов
Общество

Вину за мировой кризис свалили на Трампа

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Kleponis
"Гигантская нестабильность" в мире – заслуга Дональда Трампа. Президент США пошел против сложившихся американских политических традиций, заявили в МИД Германии.
прочитано 528 раз

У нынешнего главы Белого дома отсутствует внешнеполитическая повестка, которая "отвечала бы традициям, сформированным после Второй мировой войны". Президент Трамп, выстраивая двусторонние отношения с каждой из стран в отдельности, заключает временные сделки, забывая при этом о сформированном общемировом порядке, считает глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

ПО ТЕМЕ

Меркель подурачилась с Макроном

Лавров приложил приспешников Трампа

Выскочке Трампу преподали урок в Китае

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

"Мы живем в условиях, когда приходится говорить не о "Большой двадцатке" или "семерке", а скорее о "двойке", – заявил министр иностранных дел ФРГ в эфире телеканала ZDF. С точки зрения дипломата, Вашингтон готов соблюдать выработанные международные правила лишь в отношениях с теми, с кем, по мнению Трампа, "это делать целесообразно". И такая политика порождает в мире гигантскую нестабильность. В этих условиях, убежден Габриэль, возрастает роль единой Европы: именно на ее плечи ложится задача по сохранению "либерального миропорядка".

На днях Зигмар Габриэль в интервью немецким СМИ заявил, что самая большая угроза миру – "абсолютно подорванные взаимоотношения США и России". Министр обеспокоен, что мир находится на пороге новой тотальной гонки вооружений, так как между сторонами нет доверия друг к другу.

По словам дипломата, Соединенные Штаты больше не хотят быть гарантом "либеральных ценностей", поэтому западные идеи демократии и свободы по всему миру "оказались в еще более серьезной опасности, чем раньше". Габриэль считает, что теперь именно немцам необходимо выступить за ядерное разоружение, бороться за мир – а не следовать американским планам по наращиванию вооружений.

Ранее глава МИД Германии отметился в споре по поводу строительства газопровода "Северный поток – 2". Не соглашаясь с позицией Еврокомиссии, Габриэль неоднократно заявлял: "энергоснабжение Европы – вопрос для самой Европы, а не для США", указывая на попытку Вашингтона навязать Брюсселю схему отношений с российскими партнерами. Дипломат подчеркивал, что политические санкции не должны мешать экономическим интересам.

Автор: Андрей Евлампиев10 ноября 2017, 14:30

комментарии

Политика

Зачем Трампу встреча с Путиным
Осмелевший Порошенко получил нагоняй от Запада
В Донбассе сделали заявление о возвращении в состав Украины
У Собчак выявили большие проблемы с логикой

Шоу-бизнес

Молодой любовник о Волочковой и их фото во время секса
Беглая жена Джигарханяна: Муж живет в скотских условиях
Разрыв с женой довел актера Матросова до самоубийства
Задорнов перед смертью назначил Галкина своим преемником

Проишествия

Ельцин пытался покончить жизнь самоубийством
Нагиев с мачете напал на москвича из-за сдачи
У наивной москвички выманили 120 тысяч "на подарки"
Боевик "ИГ" готовил теракт с КамАЗом у московского метро

Lifestyle

"Это все враги Путина": Калягин высказался о "деле Серебренникова"
Возмутительное видео сорванного спектакля с голым актером
Мускулистого актера из рекламы Old Spice схватили за пенис
Звезда фильма "Любовь и голуби" учится ходить
Шоу-бизнес

Стала известна последняя воля Задорнова

Писатель продумал детали своих похорон

Шоу-бизнес

Обнародовано предсмертное видео Михаила Задорнова

Сатирик несколько дней был без сознания
Шоу-бизнес

Беглая жена Джигарханяна: Муж живет в скотских условиях

Под воздействием стресса и антисанитарных условий актер утратил адекватность
Шоу-бизнес

Задорнов перед смертью назначил Галкина своим преемником

Юмориста и сатирика многое связывало

Гороскоп

Совет на выходные
Больной раком Задорнов ждет смерти
Гадалка раскрыла отношения Бузовой и Бородиной
Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года

Фоторепортажи

Российская модель показала свое тело во всей красе
Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура"
Навка задавила известную певицу своим шиком
Оскандалившаяся Летучая спрятала живот под широкой кофтой

Спорт

Запад отобрал у России две медали Сочи-2014
Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой
Провокация с запретом гимна России получила продолжение
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года

Регионы

Бездушные вандалы разворовали памятник жертвам теракта над Синаем
При взрыве в девятиэтажке в Ижевске погиб ребенок
Безумные регионы: депутат подглядывал в общественных туалетах
Отчим убил ребенка за отказ садиться на горшок
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru