Вину за мировой кризис свалили на Трампа

"Гигантская нестабильность" в мире – заслуга Дональда Трампа. Президент США пошел против сложившихся американских политических традиций, заявили в МИД Германии.

У нынешнего главы Белого дома отсутствует внешнеполитическая повестка, которая "отвечала бы традициям, сформированным после Второй мировой войны". Президент Трамп, выстраивая двусторонние отношения с каждой из стран в отдельности, заключает временные сделки, забывая при этом о сформированном общемировом порядке, считает глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

"Мы живем в условиях, когда приходится говорить не о "Большой двадцатке" или "семерке", а скорее о "двойке", – заявил министр иностранных дел ФРГ в эфире телеканала ZDF. С точки зрения дипломата, Вашингтон готов соблюдать выработанные международные правила лишь в отношениях с теми, с кем, по мнению Трампа, "это делать целесообразно". И такая политика порождает в мире гигантскую нестабильность. В этих условиях, убежден Габриэль, возрастает роль единой Европы: именно на ее плечи ложится задача по сохранению "либерального миропорядка".

На днях Зигмар Габриэль в интервью немецким СМИ заявил, что самая большая угроза миру – "абсолютно подорванные взаимоотношения США и России". Министр обеспокоен, что мир находится на пороге новой тотальной гонки вооружений, так как между сторонами нет доверия друг к другу.

По словам дипломата, Соединенные Штаты больше не хотят быть гарантом "либеральных ценностей", поэтому западные идеи демократии и свободы по всему миру "оказались в еще более серьезной опасности, чем раньше". Габриэль считает, что теперь именно немцам необходимо выступить за ядерное разоружение, бороться за мир – а не следовать американским планам по наращиванию вооружений.

Ранее глава МИД Германии отметился в споре по поводу строительства газопровода "Северный поток – 2". Не соглашаясь с позицией Еврокомиссии, Габриэль неоднократно заявлял: "энергоснабжение Европы – вопрос для самой Европы, а не для США", указывая на попытку Вашингтона навязать Брюсселю схему отношений с российскими партнерами. Дипломат подчеркивал, что политические санкции не должны мешать экономическим интересам.