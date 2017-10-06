Секс по телефону научил Савченко соблазнять богачей

Депутат Верховной рады Надежда Савченко раскрыла подробности своей профессии в прошлом – сотрудника службы секса по телефону. По словам политика, такая работа научила ее хорошо разбираться в мужчинах.

По признанию Савченко, даже такая пикантная область деятельности, как секс по телефону, не заставляла ее краснеть и смущаться. Депутат подчеркнула, что это обычная работа – такая же, как и любая другая. Она отметила, что опыт в службе секса по телефону очень помог в жизни, в том числе на военной службе.

Так, благодаря интимному общению с мужчинами Савченко стала лучше разбираться в психологии людей, а также определять платежеспособных. "Я потом могла легко вычислить, кто именно пользуется такими услугами, потому что знала, как подключаются эти линии, в какое время, какие тарифы. Правда, это не понравилось военному руководству", – рассказала Савченко в интервью телеканалу "112 Украина".

Полученные знания удалось применить и на военной службе. Депутат добавила, что секс по телефону позволил лучше понять принципы работы системы телефонного соединения: "Есть бегущая строка. Ты постоянно проверяешь информацию. Это в первую очередь научило концентрировать внимание, когда ты делаешь что-то одно, но можешь отвлекаться на другое".

Напомним, в начале августа Савченко рассказала о том, что в 21 год работала в службе секса по телефону. По признанию депутата, за интимные услуги ей платили "шикарную" зарплату – 100 долларов.