Курящего на заправке водителя проучили огнетушителем

Ролик был опубликован в аккаунте популярного канадского блогера Эрика Алпера в Twitter. На кадрах видно, что остановившийся возле бензоколонки молодой человек, решил покурить, нисколько не смущаясь того, что вблизи находится взрывоопасное вещество.

Сотрудник заправки попросил нарушителя потушить сигарету, но тот проигнорировал его слова. Тогда работник решил следовать инструкции по технике безопасности. Он подошел к молодому человеку и облил "очаг возгорания" из огнетушителя.

За несколько часов ролик набрал 16 тысяч лайков и 269 комментариев. Большинство пользователей одобрили поведение сотрудника автозаправки, решив, что он очень грамотно проучил нарушителя.

Gas station worker takes the only step after customer refused to put out his cigarette pic.twitter.com/31JyzJTYn1