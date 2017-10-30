Почему дети бьют родителей

Ребенок, который поднял руку на взрослого, – явление более частое, чем можно представить. В процессе роста дети проверяют границы дозволенного, пробуют различные модели поведения в поиске тех, которые принесут лучший результат. Но как объяснить малышу, что физическая агрессия по отношению к родителям недопустима ни при каких обстоятельствах? И что делать, если печальный инцидент уже произошел?
Ответы на эти и другие актуальные вопросы дает педагог,
психолог, автор курсов по профориентации и самоопределению для подростков
Светлана Башмакова.
Каждая ситуация применения ребенком силы по отношению к маме
или папе уникальна, и прежде чем давать советы по ее разрешению, нужно
разобраться в причинах. Их может быть несколько, и самые распространенные
такие:
- неспособность ребенка контролировать эмоции. Он мал и просто не знает, как выразить злобу или обиду, он хочет дать выход
своим чувствам;
- ответная реакция на обиду. Иной способ воздействия будет,
если вы провинились перед ребенком, и он тем самым дает знать вам, что недоволен вашими действиями;
- отзеркаливает поведение. Всем известно, что дети впитывают
все как губки. Ребенок мог увидеть подобное отношение дома, в детском саду или
по телевизору и тут же применил увиденное;
- ответная реакция на физическое наказание. Если вы позволили
себе даже легонько шлепнуть ребенка, то он воспринимает такое поведение как
норму. Поэтому не стоит удивляться, когда ребенок обращается с вами, как вы с
ним;
- недостаточная физическая активность. Малоподвижный образ
жизни подталкивает ребенка проявлять накопившуюся энергию таким образом. В его
понимании еще не отложилось, что такое поведение неприемлемо, для него оно не
несет никаких эмоций – только желание задействовать энергию.
Итак, в зависимости от причины должна меняться и реакция взрослых.
Наказывать уставшего ребенка так же неправильно, как и потакать прихотям
маленького манипулятора. Проанализируйте мотивы поступка и только потом
принимайте решение, как реагировать на удар.
Как поступить, если вас ударил ребенок?
Универсального ответа на этот вопрос нет, поскольку не
существует двух одинаковых детей. Можно сказать только одно: если ребенок вас
ударил, значит, не усвоил, что так поступать нельзя.
Ни в коем случае нельзя имитировать боль или слезы – дети
замечают притворство и могут воспринять ваше поведение как приглашение
продолжать игру. Но нельзя и оставлять агрессивный поступок без реакции и
последствий – независимо от причины. Даже если вы знаете, что вас ударили от
переизбытка эмоций, необходимо провести серьезную беседу о недопустимости
этого.
Ваша задача – объяснить ему (словам и делом), что подобное
поведение недопустимо, необходимо это сделать в три этапа.
- Поговорить. Нужно спокойно и серьезно рассказать, что так
поступать нельзя. Необходимо рассказать о своих чувствах, что вам обидно и
неприятно. Самое главное – помнить о золотом правиле общения с детьми –
осуждать следует не ребенка, а его поступок. Он должен всегда быть уверен, что
любим, даже несмотря на плохое поведение. Так ему будет легче справиться с отрицательными
эмоциями, признать ошибки, извиниться и исправиться.
- Наказать. Но ни в коем случае не с помощью рукоприкладства,
тогда это превратится в порочный круг. Лучший вариант – отправить
провинившегося в комнату, чтобы он мог обдумать произошедшее наедине со своими
мыслями и эмоциями.
- Закрепить. Нужно еще раз поговорить с
ребенком, выяснить, что он извлек из урока. Ваша задача – выстроить границы
поведения, объяснить, как делать нельзя и как правильно проявлять эмоции.
Обязательно установите наказание за нарушение этих границ: например, неделю не разрешать смотреть мультики или ходить гулять (тут все сугубо индивидуально).
Главное – следить за наказанием – если вы дадите слабину, инцидент
обязательно повторится.
Не избегайте разговоров, само по себе наказание ничего не даст,
ребенок решит, что бить можно, главное – не попадаться.