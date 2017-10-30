Почему дети бьют родителей

Ребенок, который поднял руку на взрослого, – явление более частое, чем можно представить. В процессе роста дети проверяют границы дозволенного, пробуют различные модели поведения в поиске тех, которые принесут лучший результат. Но как объяснить малышу, что физическая агрессия по отношению к родителям недопустима ни при каких обстоятельствах? И что делать, если печальный инцидент уже произошел?

Ответы на эти и другие актуальные вопросы дает педагог, психолог, автор курсов по профориентации и самоопределению для подростков Светлана Башмакова.

Каждая ситуация применения ребенком силы по отношению к маме или папе уникальна, и прежде чем давать советы по ее разрешению, нужно разобраться в причинах. Их может быть несколько, и самые распространенные такие:

неспособность ребенка контролировать эмоции. Он мал и просто не знает, как выразить злобу или обиду, он хочет дать выход своим чувствам;

ответная реакция на обиду. Иной способ воздействия будет, если вы провинились перед ребенком, и он тем самым дает знать вам, что недоволен вашими действиями;

отзеркаливает поведение. Всем известно, что дети впитывают все как губки. Ребенок мог увидеть подобное отношение дома, в детском саду или по телевизору и тут же применил увиденное;

ответная реакция на физическое наказание. Если вы позволили себе даже легонько шлепнуть ребенка, то он воспринимает такое поведение как норму. Поэтому не стоит удивляться, когда ребенок обращается с вами, как вы с ним;

недостаточная физическая активность. Малоподвижный образ жизни подталкивает ребенка проявлять накопившуюся энергию таким образом. В его понимании еще не отложилось, что такое поведение неприемлемо, для него оно не несет никаких эмоций – только желание задействовать энергию.





Итак, в зависимости от причины должна меняться и реакция взрослых. Наказывать уставшего ребенка так же неправильно, как и потакать прихотям маленького манипулятора. Проанализируйте мотивы поступка и только потом принимайте решение, как реагировать на удар.

Как поступить, если вас ударил ребенок?

Универсального ответа на этот вопрос нет, поскольку не существует двух одинаковых детей. Можно сказать только одно: если ребенок вас ударил, значит, не усвоил, что так поступать нельзя.

Ни в коем случае нельзя имитировать боль или слезы – дети замечают притворство и могут воспринять ваше поведение как приглашение продолжать игру. Но нельзя и оставлять агрессивный поступок без реакции и последствий – независимо от причины. Даже если вы знаете, что вас ударили от переизбытка эмоций, необходимо провести серьезную беседу о недопустимости этого.

Ваша задача – объяснить ему (словам и делом), что подобное поведение недопустимо, необходимо это сделать в три этапа.

Поговорить. Нужно спокойно и серьезно рассказать, что так поступать нельзя. Необходимо рассказать о своих чувствах, что вам обидно и неприятно. Самое главное – помнить о золотом правиле общения с детьми – осуждать следует не ребенка, а его поступок. Он должен всегда быть уверен, что любим, даже несмотря на плохое поведение. Так ему будет легче справиться с отрицательными эмоциями, признать ошибки, извиниться и исправиться.

Нужно спокойно и серьезно рассказать, что так поступать нельзя. Необходимо рассказать о своих чувствах, что вам обидно и неприятно. Самое главное – помнить о золотом правиле общения с детьми – осуждать следует не ребенка, а его поступок. Он должен всегда быть уверен, что любим, даже несмотря на плохое поведение. Так ему будет легче справиться с отрицательными эмоциями, признать ошибки, извиниться и исправиться. Наказать. Но ни в коем случае не с помощью рукоприкладства, тогда это превратится в порочный круг. Лучший вариант – отправить провинившегося в комнату, чтобы он мог обдумать произошедшее наедине со своими мыслями и эмоциями.

Но ни в коем случае не с помощью рукоприкладства, тогда это превратится в порочный круг. Лучший вариант – отправить провинившегося в комнату, чтобы он мог обдумать произошедшее наедине со своими мыслями и эмоциями. Закрепить. Нужно еще раз поговорить с ребенком, выяснить, что он извлек из урока. Ваша задача – выстроить границы поведения, объяснить, как делать нельзя и как правильно проявлять эмоции. Обязательно установите наказание за нарушение этих границ: например, неделю не разрешать смотреть мультики или ходить гулять (тут все сугубо индивидуально). Главное – следить за наказанием – если вы дадите слабину, инцидент обязательно повторится.

Не избегайте разговоров, само по себе наказание ничего не даст, ребенок решит, что бить можно, главное – не попадаться.