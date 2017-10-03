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Общество

Хью Хефнер ублажал моделей странными секс-игрушками

Хью Хефнер. Фото: GLOBAL LOOK press/Rich Schmitt
Певица и фотомодель Кэти Прайс откровенно рассказала о том, что творилось в постели "короля обнаженки" Хью Хефнера. По словам Кэти, она не раз становилась свидетельницей откровенных сцен с участием основателя журнала Playboy.
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"После шумных вечеринок в легендарном Playboy Mansion Хью Хефнер отправлялся к себе в спальню, где его ждали юные модели", – заявила 39-летняя британская медиазвезда Кэти Прайс. По ее словам, в постели издатель предавался плотским утехам со своими любовницами. "Он использовал при этом секс-игрушки, напоминающие футуристические пылесосы фирмы Dyson", – отметила Кэти.

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Прайс заверила, что часто становилась свидетельницей подобных сцен, но ни разу не принимала в них непосредственного участия. "Он предлагал мне стать его девушкой, но я отказалась", – призналась модель.

Между тем о смерти Хефнера высказалась его молодая вдова Кристал. Девушка рассказала, что просто не могла написать ни строчки в ответ на соболезнования, так как тяжело переживает кончину супруга.

"Мое сердце разбито. До сих пор не могу поверить в это. Он был американским героем, первопроходцем. Добрая и смиренная душа, которая открыла себя и свой дом всему миру", – отметила Кристал.

При этом девушка нашла в себе силы поблагодарить Хефнера. "Он дал мне жизнь и направление. Он был моим маяком для всего мира. Никогда не было и уже не будет никого подобного Хью Хефнеру", – цитирует Mirror Кристал.

Как писали Dni.Ru, основатель культового журнала для мужчин Playboy Хью Хефнер скончался 27 сентября. Ему был 91 год. Издатель умер в собственном особняке в Лос-Анджелесе. В последние минуты его окружали родные и близкие.

Похоронили "короля обнаженки" рядом с одной из самых известных и любимых моделей его журнала – Мэрилин Монро. Этого хотел сам издатель. Склеп Хефнера расположен на Вествудском кладбище в Лос-Анджелесе. 

Автор: Алёна Нестерова3 октября 2017, 08:59
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