Вдова американского солдата пришла в ужас от соболезнований Трампа

Президент США Дональд Трамп позвонил родственникам погибшего в Нигере солдата. Его слова возмутили семью покойного.

Политик хотел принести свои соболезнования родным и близким зеленого берета. Сержант Дэвид Джонсон, проходивший службу в Нигере, попал в засаду боевиков запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида" вместе со своим взводом. В результате завязавшейся перестрелки он получил смертельные ранения.

Трамп, в разговоре с вдовой погибшего, сказал, что ее муж "знал на что шел". Политик говорил с женщиной на протяжении пяти минут. Единственное слово, которая произнесла вдова было "Спасибо". Об этом The New York Post рассказала Фредерика Уилсон, конгрессмен-демократ.

По ее словам, семья погибшего была шокирована. "Это все равно что сказать: "Ты подписался. Не хотел бы умирать, не подписывался бы", считает Фредерика. В Белом доме отказались комментировать звонок Трампа. "Беседы президента с семьями погибших героев Америки являются частными и не подлежат общественному обсуждению", – заявили в пресс-службе президента.

Отметим, что политик позвонил родным погибшего через 12 дней после смерти солдата. Это послужило поводом для критики Трампа со стороны общественности. Он оправдывался тем, что якобы его предшественники также не приносили личные соболезнования семьям погибших.

"Таким образом, если вы посмотрите на президента Обаму и других президентов, большинство из них не звонили, многие из них не звонили", - заявил Трамп в понедельник. С опровержением его слова выступила в Твиттере заместитель начальника штаба предыдущего главы государства Алиса Мастромонако. "Это **** (страшная – прим. Редакции) ложь. Он сказал, что президент Обама и предыдущие президенты не звонили членам семей погибшего. Он бешеное животное!", – написала политик.