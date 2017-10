Рейс 666 вылетел в "ад" 13-го числа

Из аэропорта в Копенгагене в Хельсинки вылетел пассажирский лайнер. Рядовой случай привлек внимание многих пользователей Сети, поскольку полет проходил в пятницу, 13 октября, а номер рейса – AY666. Более того, сокращенное название аэропорта Хельсинки – HEL, что созвучно английскому слову hell – "ад". Впрочем, суеверные люди, если таковые и были на борту этого самолета, беспокоились зря – лайнер благополучно приземлился в столице Финляндии, передает портал Flightradar24‏.

✈️️ @Finnair flight 666 on #FridayThe13th has landed safely in HELhttps://t.co/tIc4fFWjgq pic.twitter.com/iae4qnHF4X