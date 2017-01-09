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Мясник из Турции покорил Сеть "порно" с едой
Мясник из Турции стал настоящей звездой интернета. Видеозаписи с ним собирают сотни просмотров в соцсетях и множество одобрительных комментариев.
"Ты показал нам, что такое настоящий food porn", – написала в Сети одна из представительниц прекрасного пола. Действительно, при просмотре мастерского приготовления сочных стейков аппетит разыгрывается за считанные секунды.
Ok, last one. ����— LoLa (@lolalissaa) 8 января 2017 г.
Foreplay#saltbae pic.twitter.com/A4By1fqLFy
До того, как стать владельцем стейкхаусов, завоевавших признание любителей мяса, Нусрет начинал путь в профессию с помощника мясника. Через некоторое время благодаря упорству и целеустремленности ему удалось открыть собственный бизнес.
The ending ���� #saltbae pic.twitter.com/eJUXHLXXHi— Beyonka (@beyonka_fierce) 8 января 2017 г.
За наиболее качественной и подходящей для приготовления стейков говядиной он поехал в Аргентину. Узнав секреты приготовления вкуснейших стейков, он стал развивать свою ферму и, соответственно, ресторанный бизнес.
Don't ask me what he's doing.— Nneka O. ���� (@Playm8z) 8 января 2017 г.
I don't know, but I like it...#SaltBae pic.twitter.com/L56oXcmGpC
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Фотографии были опубликованы незадолго до Нового года и во время праздников