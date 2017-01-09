Мясник из Турции покорил Сеть "порно" с едой

Владелец небольшой сети мясных ресторанов в Турции Нусрет Гекче стал популярен в Сети благодаря своей виртуозной манере разделывания туш. Кроме того, он славится оригинальной подачей своих блюд.

Мясник из Турции стал настоящей звездой интернета. Видеозаписи с ним собирают сотни просмотров в соцсетях и множество одобрительных комментариев.

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"Ты показал нам, что такое настоящий food porn", – написала в Сети одна из представительниц прекрасного пола. Действительно, при просмотре мастерского приготовления сочных стейков аппетит разыгрывается за считанные секунды.

Nusret Gokce собственной персоной @nusr_et ������#mydubai #nusretsteakhouse Видео опубликовано I N N A (@innadaurova) Янв 7 2017 в 10:16 PST

До того, как стать владельцем стейкхаусов, завоевавших признание любителей мяса, Нусрет начинал путь в профессию с помощника мясника. Через некоторое время благодаря упорству и целеустремленности ему удалось открыть собственный бизнес.

За наиболее качественной и подходящей для приготовления стейков говядиной он поехал в Аргентину. Узнав секреты приготовления вкуснейших стейков, он стал развивать свою ферму и, соответственно, ресторанный бизнес.