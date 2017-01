Мясник из Турции покорил Сеть "порно" с едой

Мясник из Турции стал настоящей звездой интернета. Видеозаписи с ним собирают сотни просмотров в соцсетях и множество одобрительных комментариев.

"Ты показал нам, что такое настоящий food porn", – написала в Сети одна из представительниц прекрасного пола. Действительно, при просмотре мастерского приготовления сочных стейков аппетит разыгрывается за считанные секунды.

До того, как стать владельцем стейкхаусов, завоевавших признание любителей мяса, Нусрет начинал путь в профессию с помощника мясника. Через некоторое время благодаря упорству и целеустремленности ему удалось открыть собственный бизнес.

За наиболее качественной и подходящей для приготовления стейков говядиной он поехал в Аргентину. Узнав секреты приготовления вкуснейших стейков, он стал развивать свою ферму и, соответственно, ресторанный бизнес.

Don't ask me what he's doing.

I don't know, but I like it...#SaltBae pic.twitter.com/L56oXcmGpC