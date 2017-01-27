Меланья Трамп снялась для мексиканского журнала

Первая леди США Меланья Трамп появилась на обложке мексиканского журнала Vanity Fair. Это произошло на фоне стремительно ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Мехико при новой американской администрации.

Февральский номер Vanity Fair посвящен отношениям Меланьи Трамп и ее мужа, а также тому, что нынешняя первая леди может стать следующей Жаклин Кеннеди, которую до сих пор очень любят в Америке. При этом отмечается, Меланья Трамп не давала интервью мексиканской версии Vanity Fair.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил подписал указ о начале строительства стены на границе с Мексикой. По его мнению, это поможет защитить границы Соединенных Штатов от многочисленных мигрантов. Как сообщается, оплачивать мероприятие будут мексиканские граждане, денежные переводы которых из США в Мексику планируется обложить специальным налогом в размере 20%.

Melania Trump, en portada de febrero. Un reportaje que desvela cómo fue el pasado de esta intrigante primera dama. https://t.co/WP298EtGug pic.twitter.com/ZUNOvkYaEI — Vanity Fair México (@VanityFairMX) 26 января 2017 г.

Супруга нынешнего главы Белого дома начала карьеру фотомодели в возрасте 16 лет. С Дональдом Трампом она познакомилась, когда работала в журнале Allure.

Dni.Ru ранее писали, что пользователи соцсетей обратили внимание, что на инаугурации ее супруга в пятницу, 20 января, Меланья, несмотря на то, что пытается улыбаться и демонстрировать радость за мужа, на самом деле выглядит очень грустной и унылой. В доказательство приводятся некоторые фотографии и видеозаписи, которые были сделаны во время торжеств.

