Пакистанский певец спас девушку во время концерта

Пакистанский певец Атиф Аслам прервал свое выступление в Карачи, чтобы спасти девушку от домогательств группы молодых людей в зрительном зале. Он возобновил концерт только после того, как удостоверился в ее безопасности.

Во время выступления Атифа Аслама зрительный зал был переполнен, чем и хотела воспользоваться группа злоумышленников. Однако певец заметил их домогательства по отношению к девушке и прервал песню, чтобы обратиться к ним и помочь жертве их агрессии. "Вы никогда не видели девушки? Она же могла быть вашей матерью или сестрой", – цитирует "Би-би-си" пакистанского музыканта.

Все произошедшее зрители записали на видео, которое моментально облетело интернет. Большинство пользователей Сети поддержали певца и его стремление оградить девушек от приставаний.