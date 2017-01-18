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Пакистанский певец спас девушку во время концерта
Во время выступления Атифа Аслама зрительный зал был переполнен, чем и хотела воспользоваться группа злоумышленников. Однако певец заметил их домогательства по отношению к девушке и прервал песню, чтобы обратиться к ним и помочь жертве их агрессии. "Вы никогда не видели девушки? Она же могла быть вашей матерью или сестрой", – цитирует "Би-би-си" пакистанского музыканта.
Все произошедшее зрители записали на видео, которое моментально облетело интернет. Большинство пользователей Сети поддержали певца и его стремление оградить девушек от приставаний.
#AtifAslam stopped in the middle of concert & scolded guy who was harassing girls.— Farah�� (@farah_aadeez) 15 января 2017 г.
This man deserves every bit of respect he has today❤️�� pic.twitter.com/buPGMj8F3U
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