Пакистанский певец спас девушку во время концерта

Во время выступления Атифа Аслама зрительный зал был переполнен, чем и хотела воспользоваться группа злоумышленников. Однако певец заметил их домогательства по отношению к девушке и прервал песню, чтобы обратиться к ним и помочь жертве их агрессии. "Вы никогда не видели девушки? Она же могла быть вашей матерью или сестрой", – цитирует "Би-би-си" пакистанского музыканта.

Все произошедшее зрители записали на видео, которое моментально облетело интернет. Большинство пользователей Сети поддержали певца и его стремление оградить девушек от приставаний.

#AtifAslam stopped in the middle of concert & scolded guy who was harassing girls.



This man deserves every bit of respect he has today