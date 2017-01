Семилетняя британская школьница Ксиа Вигор поразила мир, выступив на филиппинском шоу талантов. Отважная девочка поразительно точно скопировала номер американской поп-певицы Тейлор Свифт.

Видео выступления Ксиа на YouTube за двое суток собрало более 1,3 миллиона просмотров. Пользователи Сети восхитились тем, как точно малышка спародировала знаменитую исполнительницу, спев ее хит 2008 года You Belong With Me, сообщает Daily Mail.