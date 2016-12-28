Путин отменил торжество в Новый год после трагедии Ту-154

Президент Владимир Путин изменил традиционный формат новогоднего приема в Кремле. Это сделано в связи с недавней катастрофой российского самолета Ту-154 в Сочи.

Глава государства сообщил, что традиционный прием в честь Нового года будет носить рабочий характер. "Вы знаете, что произошло у нас, какая трагедия недавно", – сказал Путин, добавив, что с коллегами в Совете безопасности уже обсудил, что было сделано в этом году и что предстоит сделать в наступающем.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сказал, что у Владимира Путина не бывает полноценных выходных. Тем не менее глава государства планирует посвятить часть новогодних каникул занятиям любимыми видами спорта, в том числе плаванию и хоккею, сообщает ТАСС.

"Наверняка можно предположить, что он использует какое-то свободное время для любимых им занятий спортом. Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает, и делает это, когда возможность предоставляется, на ежедневной основе", – напомнил представитель Кремля.

Что касается президентского меню на новогоднюю ночь, Песков затруднился с ответом. "Вы знаете, что президент весьма скромен в плане пищевых предпочтений, более чем скромен", – сказал он и добавил, что это личная жизнь Владимира Путина и туда вряд ли стоит вмешиваться.

По традиции за несколько минут до полуночи в новогоднюю ночь в эфире российских телеканалов прозвучит поздравление президента. В этом году его также будут транслировать по громкой связи в московской подземке, а в рамках проекта "Музыка в метро" музыкальные коллективы исполнят песни, посвященные Новому году и Рождеству.

Напомним, 25 декабря Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море рядом с аэропортом Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все они погибли.