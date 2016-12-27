Крушение Ту-154 показали покадрово

3D-реконструкция крушения лайнера Ту-154 над Черным морем была опубликована в Сети. Она создана на основании показаний сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ, ставшего свидетелем трагедии.

На реконструкции покадрово продемонстрирован процесс падения Ту-154 в воду, сообщает РЕН ТВ. Отметим, что 30-секундный ролик мало отличается по продолжительности от реального времени полета лайнера – воздушное судно исчезло с радаров всего через несколько минут после вылета.

Ранее свидетель сообщил, что траектория падающего Ту-154 была такая, будто экипаж хотел посадить самолет на воду. При этом лайнер перемещался неестественно – с задранным вверх носом. Также мужчина сравнил Ту-154 с мотоциклом, поставленным на заднее колесо.

Однако пользователи соцсетей не верят показаниям пограничника. По их словам, ведомства слишком долго искали очевидца произошедшего. Более того, они считают, что свидетель не мог разглядеть ночью положение падающего лайнера.

С ними согласен и бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов. По его словам, информации пограничника "вряд ли можно на 100% доверять".

"Где находился свидетель? Если в море, то что-то можно было разглядеть, если с берега, то он видел только удаляющийся самолет. Конфигурацию удаляющегося самолета ночью разглядеть невозможно", – заявил заслуженный пилот СССР.

Напомним, в результате крушения лайнера Ту-154 над Черным морем погибли 92 человека, среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, члены экипажа и известный врач Елизавета Глинка. Члены межведомственной комиссии, созданной для расследования причин произошедшего, признали приоритетной версию, что в двигатель самолета могла залететь птица.