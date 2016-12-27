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Эксперт разнес "странные" показания по крушению Ту-154

Фото: Алексей Штокал/ТАСС
Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов раскритиковал показания очевидца трагедии Ту-154 над Черным морем. По его словам, свидетель вряд ли мог разглядеть конфигурацию лайнера.
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"Информации свидетеля вряд ли можно на сто процентов доверять, потому что все это происходило ночью. Представьте себе, ночь, ничего не видно, и вы вдруг видите, что самолет летит с задранным носом. Как это возможно?" – цитирует авиаэксперта НСН.

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По его мнению, разглядеть самолет было трудно, несмотря на свет включенных фар лайнера. "Где находился свидетель? Если в море, то что-то можно было разглядеть, если с берега, то он видел только удаляющийся самолет. Конфигурацию удаляющегося самолета ночью разглядеть невозможно", – пояснил Олег Смирнов.

Ранее сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ заявил, что во время трагедии он находился на катере в акватории Черного моря. Он сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом, поставленным на заднее колесо, сообщает газета "Коммерсантъ".

По словам очевидца, самолет летел так, будто экипаж хотел посадить его на воду. При этом лайнер перемещался неестественно – с задранным вверх носом. В таком положении он задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, после чего лайнер пошел ко дну.

Отметим, в Федеральной службе безопасности допустили возможную "ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета". При этом в ведомстве заявили, что признаков теракта на борту лайнера не обнаружено, но окончательные выводы по этому вопросу еще не сделаны.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море 25 декабря. Лайнер с участниками Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова следовал рейсом в сирийскую Латакию. Также на борту находились журналисты, члены экипажа и известный врач Елизавета Глинка. Все они погибли.

Автор: Константин Улюкаев27 декабря 2016, 11:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото пассажиров разбившегося Ту-154

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