Как эволюция испортила сексуальную жизнь человека

Британские ученые объяснили, почему у современных мужчин отсутствует кость в половом члене. Оказывается, в том, что половой орган стал менее твердым, виноват моногамный образ жизни людей.

Как объяснил антрополог Кит Опи из Университетского колледжа Лондона, кость в соединительной ткани полового органа (бакулюм) играла важную роль в поддержании способности самцов к размножению. Особенно большое значение эта кость имела для тех видов млекопитающих, которые были вынуждены постоянно конкурировать друг с другом за сексуальных партнеров.

Кроме того, благодаря бакулюму многие животные были способны к длительному половому акту, пишет Lenta.ru. Однако около 1,9 миллиона лет назад кость пропала из полового члена мужчин. По мнению ученых, изменение в строении детородного органа – следствие процесса эволюции человека.

Дело в том, что в то время среди людей начала преобладать моногамия. Соответственно, с ее появлением у самцов отпала необходимость конкурировать между собой за право вступать в половую связь с как можно большим количеством самок.

Пропала и необходимость в длительном сексуальном акте, как способе доказать свою силу и власть. Таким образом, можно сказать, что эволюция сделала мужчин менее сексуально активными и выносливыми. К сожалению, некоторым современным представителям хомо сапиенс приходится прибегать к медикаментам, чтобы произвести впечатление на партнерш в постели.

Отметим, что бакулюм впервые появился у животных более 95 миллионов лет назад, а у приматов – 50 миллионов лет назад. Кость обнаружена в половом органе у грызунов, летучих мышей, насекомоядных млекопитающих, а также у большинства приматов. Исключение составляет человек, а также обезьяны рода мартышковые и долгопяты.

