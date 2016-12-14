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Как эволюция испортила сексуальную жизнь человека
Как объяснил антрополог Кит Опи из Университетского колледжа Лондона, кость в соединительной ткани полового органа (бакулюм) играла важную роль в поддержании способности самцов к размножению. Особенно большое значение эта кость имела для тех видов млекопитающих, которые были вынуждены постоянно конкурировать друг с другом за сексуальных партнеров.
Кроме того, благодаря бакулюму многие животные были способны к длительному половому акту, пишет Lenta.ru. Однако около 1,9 миллиона лет назад кость пропала из полового члена мужчин. По мнению ученых, изменение в строении детородного органа – следствие процесса эволюции человека.
Дело в том, что в то время среди людей начала преобладать моногамия. Соответственно, с ее появлением у самцов отпала необходимость конкурировать между собой за право вступать в половую связь с как можно большим количеством самок.
Пропала и необходимость в длительном сексуальном акте, как способе доказать свою силу и власть. Таким образом, можно сказать, что эволюция сделала мужчин менее сексуально активными и выносливыми. К сожалению, некоторым современным представителям хомо сапиенс приходится прибегать к медикаментам, чтобы произвести впечатление на партнерш в постели.
Отметим, что бакулюм впервые появился у животных более 95 миллионов лет назад, а у приматов – 50 миллионов лет назад. Кость обнаружена в половом органе у грызунов, летучих мышей, насекомоядных млекопитающих, а также у большинства приматов. Исключение составляет человек, а также обезьяны рода мартышковые и долгопяты.
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