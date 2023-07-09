Мошенники распространяют ложное сообщение о смерти Лолиты

Фанаты не на шутку напугались сообщениями о смерти певицы.

В мире шоу-бизнеса никогда не иссякает поток слухов и сплетен. Недавно в сети появились сообщения о смерти известной певицы Лолиты Милявской. Фанаты артистки были в шоке от такой неожиданной новости и начали выражать свое соболезнование в социальных сетях.

Однако, как оказалось, все это была хитрая игра мошенников. Несколько фанатских пабликов Лолиты в социальных сетях были взломаны, и злоумышленники начали просить деньги на траурную церемонию. Такую информацию обнаружила телеведущая Алена Жигалова, которая рассказала об этом в своем YouTube-шоу.

Некоторые люди, очень впечатлительные и преданные поклонники Лолиты, поверили этой лживой информации и начали выражать свое горе. Однако сама артистка отнеслась к этой ситуации с позитивом, считая, что теперь она знает, насколько она важна и нужна людям.

Однако мошенники не остановились на этом. Когда экс-супруга Александра Цекало вышла на связь и сообщила, что Лолита жива и здорова, злоумышленники начали рассылать другие фальшивые голосовые сообщения. Лже-Лолита советовала своим друзьям вложиться в криптовалюту, обещая высокую доходность и полную безопасность.

Такие мошеннические технологии становятся все более изощренными. Теперь даже звонки с номера Лолиты могут оказаться подставой. Алена Жигалова выразила свое возмущение по поводу таких действий и предупредила всех поклонников Лолиты, чтобы они не отправляли деньги мошенникам. Певица уверена, что у нее нет никаких связей с криптовалютчиками и не имеет никакого отношения к аферам.

Это уже не первый случай, когда знаменитости становятся жертвами мошенников. Недавно коллеги по сцене Лолиты также стали объектом аферистов, которые использовали их имена для рекламы криптовалютных пирамид. Однако, все они были быстры в своем ответе и заверили поклонников, что не имеют никакого отношения к таким мошенническим схемам.