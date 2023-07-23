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Суббота 22 июля

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Сглотнула упрек Аллегровой и спелась с Биланом: Клава Кока принимает поздравления

Сглотнула упрек Аллегровой и спелась с Биланом: Клава Кока принимает поздравления
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23 июля поп-звезда Клава Кока отмечает день рождения. По этому случаю "Дни.ру" решили вспомнить ее достижения.

Задорная блондинка из Екатеринбурга сделала головокружительную карьеру, пройдя сквозь боль и унижение. Даже публичная критика маститых звезд, среди которых Ирина Аллегрова, Николай Носков, Диана Арбенина и Валерий Леонтьев, не сбила ее с творческого пути. Сегодня Клава Кока — успешная состоятельная артистка, которая занимается любимым делом.

По паспорту она Клавдия Высокова, но широкую известность завоевала, выступая именно под псевдонимом. Поклонники называют себя соответствующе — кокеры. Ярко, молодежно и "в тему", как принято в шоу-бизнесе.

В репертуаре певицы много незамысловатых и прилипчивых песен о чувствах между юношей и девушкой, поэтому Клава Кока долгое время остается кумиром школьников пубертатного возраста. Треки знаменитости, в том числе "Краш" и "Покинула чат", неустанно звучат из подростковых наушников, благодаря заразительным рифмам и мажорным мелодиям.

Сегодня, 23 июля 2023 года, поп-звезде исполнилось 27. А ведь каких-то восемь лет назад ее жестко прогнали члены жюри на музыкальном конкурсе "Главная сцена". Тогда Клава Кока сглотнула упреки профессионалов, но продолжила пробиваться в шоу-бизнес.

Оценивая вокал, Диана Арбенина выдала железное "нет", Валерий Леонтьев охарактеризовал выступление словом "беспомощно". Николай Носков призвал девушку петь только для родных и друзей, а Аллегрова даже не поняла, зачем та поет.

Совсем скоро после обидного поражения Клава Кока стремительно ворвалась в хит-парады и начала широко улыбаться с концертных афиш. Ответила, так сказать, не словом, а делом.

Блондинка записала немало совместных песен с коллегами. С Моргенштерном (который сейчас признан иноагентом, — Прим. ред.) она выпустила трек "Мне пох". А в дуэте с Александром Реввой (он же Артур Пирожков, — Прим. ред.) исполнила хит "Хочешь". Спелась Клава Кока даже с Димой Биланом — у них вышла композиция "Держи".

Артистка успела вляпаться и в громкие скандалы, один из которых случился в компании Ольги Бузовой. Также был момент, когда певицу обвинили в развращении молодежи и оскорблении чувств верующих. Однако все негативные события Клава Кока быстро подавляет безудержной позитивной энергией.

В день рождения знаменитость принимает поздравления от всей души. Фанаты желают ей не только успехов в творчестве, но и чисто женского счастья. Несмотря на огромное количество ухажеров, Клава Кока до сих пор не замужем.

23 июля 2023, 00:05
Клава Кока. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Король Киркоров и его свита: Светлые головы российского шоу-бизнеса

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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