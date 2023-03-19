"Не моя проблема": оказавшуюся в больнице Клаву Коку погнали в шею

Певица оказалась в неприятной ситуации.

Клава Кока нередко попадала в различные скандалы. Правда все они касались преимущественно публичной стороны ее жизни.

Теперь певица на своем опыте узнала, какими бывают проблемы у простых смертных, если таковыми, конечно, можно назвать посетителей частных медицинских клиник. Недавно исполнительница посетовала в своем телеграм-канале о том, что ее отказались обслуживать в медицинском учреждении.

Уточняется, что артистка приехала, чтобы сделать гастроскопию. Эта процедура требует предварительно домашней подготовки. При этом Клава Кока была записана заранее. Однако врач отказался ее принять, сославшись на некую ошибку в расписании. Певицу подобное отношение возмутило, будто персонал погнал ее в шею.

"Врач просто сказал, что не будет меня принимать, потому что у него через 15 минут новый пациент, хотя я пришла вовремя. Он сказал: "Не знаю, кто вас так записал, мне нужно полчаса, это не моя проблема». И в регистратуре меня тоже послали, как будто это я накосячила, а не они. Ну, похоже, не судьба", — написала она.

Знаменитость добавила, что у нее есть ресурс для того, чтобы подпортить репутацию заведению, которое не оправдало ожиданий. Впрочем, она не собирается это делать. "Ну ладно, им повезло, что я светлячок", – резюмировала Клава.